Trêve internationale oblige, l’ASSE n’était pas sur le pont ce week-end. Si quelques joueurs sont partis en sélection nationale, la majeure partie de l’effectif est restée à la disposition d’Olivier Dall’Oglio. En ligne de mire, la réception de Lens, le 19 octobre. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 7 Octobre

Zuriko Davitashvili récompensé

Virevoltant. Éblouissant. Déterminant. Ou encore Insaisissable. Recruté 6 millions d'euros cet été par l'ASSE, les attentes des Verts sont grandes envers le géorgien. Ce week-end, il aura montré l'étendu de son talent. Déjà en forme face à Lille, il semble que le Chaudron lui va bien.

Olivier Dall'Oglio a commenté sa prestation en conférence de presse d'après match : « Zuriko (Davitashvili) a été grand ce soir, c'est certain. Il a été fort, il aurait pu être encore plus fort. Il s'est créé pas mal d'occasions ». Travailleur malgré un début de saison en demi-teinte, le joueur de 23 ans est repartit avec le ballon du match. « C'est vrai que Zuriko a été récompensé de son travail. Il y a un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il a eu quelques quelques occasions, mais là on peut dire qu'il a fait un match plein. ».

La prestation de Davitashvili a également été souligné par Dennis Appiah : "Zuka est capable de faire de grandes choses. A Bordeaux, il nous faisait du mal l'année dernière. Là, sur les derniers matchs, il était un peu moins réussite, mais il arrive à provoquer beaucoup de choses. Lui prendre le ballon quand il lancé, c'est difficile. Il faut bien que ça tourne un peu dans notre faveur. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, et là, il marque trois buts, donc félicitations à lui. ». Une prestation réussie et récompensée par le journal L’Équipe, qui l’a placé dans son 11 type de la 7e journée de Ligue 1.

Mardi 8 Octobre

Retournement de situation pour Amougou et l’ASSE

Mathis Amougou a gagné sa place cette saison avec le groupe d'Olivier Dall'Oglio. Titularisé lors des 7 premiers matchs de la saison, il trouve ses marques en compagnie de Pierre Ekwah et Aimen Moueffek. Le joueur de 18 ans est déjà le joueur le plus valorisé de l'effectif sur Transfermarkt (6 millions d'euros). Une côte qui tend à grandir et qui a déjà attiré l'œil de certains grands clubs européens.

En effet, le bayer Leverkusen et Xabi Alonso lui ont longtemps fait les yeux doux pendant la période de mercato estival. En vain. La nouvelle direction stéphanoise compte bien s'appuyer sur son nouveau joyau. La confiance qui lui est offerte depuis le début de saison le témoigne et cela risque d'être le cas durant toute la saison. Sous contrat jusqu'en 2026, le club espère d'ailleurs le prolonger rapidement. Une prolongation qui sera forcément en adéquation avec son nouveau statut au sein de l'effectif.

Convoqué en équipe de France U19, Mathis Amougou avait 3 rencontres à jouer durant la trêve internationale. À Marbella, l'équipe de France U19 doit affronter le Danemark (le mercredi 9 octobre), la Belgique (le samedi 12 octobre) et l'Angleterre (le mardi 15 octobre). Alors qu'il a été retenu dans un premier temps par le sélectionneur, il restera finalement dans le Forez selon la liste actualisée de la FFF. Habituellement sélectionné avec le groupe équipe de France U20 (avec lequel il a disputé l'Euro cet été), il rejoignait cette fois-ci l'équipe de France de sa catégorie.

Mercredi 9 Octobre

Le premier derby programmé !

Après un succès précieux contre Auxerre, la trêve internationale vient de débuter. L’ASSE affrontera Lens au retour de la trêve. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio iront ensuite à Angers avant de recevoir Strasbourg. La dernière rencontre avant la trêve de novembre est une date très importante. Il s’agit du derby au Groupama Stadium entre l’OL et l’ASSE.

Une rivalité historique

La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon existe depuis des siècles. Avant même l’arrivée du football, tout opposait les 2 villes. Après 2 ans d’attente, le derby est enfin de retour. Les Verts espèrent toujours aller chercher leur premier succès au Groupama Stadium. Depuis l’inauguration du nouveau stade des gones, l’ASSE ne s’y est jamais imposée. La dernière victoire stéphanoise à Lyon remonte à avril 2014 et un succès 2-1 grâce à Mevlut Erding et Max-Alain Gradel.

Lors de leurs 4 derniers déplacements à Decines, les Verts se sont inclinés à 4 reprises. Moussa Dembele avait inscrit l’unique but du dernier derby sur penalty. La saison précédente, Denis Bouanga avait manqué le sien à quelques minutes du terme. L’ASSE s’était inclinée 2-1 après un CSC de Lopes. Tino Kadewere s’était offert un doublé suite à cela. 6 mois auparavant, Moussa Dembele avait marqué les 2 buts de la rencontre lors du succès 2-0 de l’OL. Saint-Etienne s’était également incliné lors de la saison 2018-2019. Les hommes de Jean-Louis Gasset avaient été battus 1-0. L’ASSE n’a ramené qu’un match nul en 6 déplacements dans le nouveau stade lyonnais. Mathieu Debuchy avait arraché l’égalisation dans le temps additionnel.

Le derby OL - ASSE un dimanche soir

Le match le plus attendu de la fin d’année de l’ASSE sera évidemment en tête d’affiche. Les Verts se rendront à Lyon le dimanche 10 novembre à 20h45. Ce choc de la 11ᵉ journée de Ligue 1 sera diffusée sur DAZN.

Jeudi 10 Octobre

Soupçon de dopage autour d’un joueur prêté par l’ASSE ?

Débarqué dans le forez en août 2023, Mahmoud Bentayg apparaissait comme l'un des meilleurs latéraux de première division marocaine. Piston par son profil, le joueur de 24 ans correspondait en effet au schéma de jeu de Laurent Batlles. "Mahmoud est un joueur porté vers l’offensif avec un volume de jeu important. Son profil répond à plusieurs critères que nous avions identifiés.", décrivait l'ancien coach de l'ASSE.

Pourtant, Mahmoud Bentayg n'a disputé que neuf matchs, avant le licenciement du coach en décembre 2023. S'il dispute autant de minutes sous Olivier Dall'Oglio, le marocain n'a clairement plus sa place dans le schéma de jeu. Encore moins en Ligue 1. Classé parmi les indésirables au même titre que Etienne Green, Mahmoud Bentayg trouve une porte de sortie en fin de mercato par l'intermédiaire d'un prêt avec option d'achat au Zamalek SC. Depuis, le latéral ne dispute que très peu de minutes sous ses nouvelles couleurs.

Grosse controverse pour le joueur de l'ASSE. À en croire les informations du journaliste Hani Hathout, Mahmoud Bentayg a subi un contrôle anti-dopage 48 heure avant sa seule rencontre disputée avec Zamalek, face à Al Ahly en finale de la Supercoupe. Seulement, le contrôle se serait révélé positif, ajoute le journaliste. "L''échantillon a été analysé, il a été rapporté que le joueur avait un échantillon positif".

Un contrôle dopage positif ?

Pourtant, Mahmoud Bentayg ne serait pas le seul dans cette situation. En effet, le défenseur Mostafa El Zenary, Nasser Maher, et le gardien Mohamed Sobhi auraient également été contrôlés. Le club de Zamalek affirmerait ne pas en savoir plus à l'heure actuelle, même si elle conservera son titre.

Vendredi 11 Octobre

Lucas Stassin brille avec la Belgique

La semaine dernière, le nom de Lucas Stassin ne figurait pas dans la liste des espoirs belges, lors de sa parution. Finalement, l’un des attaquants convoqués a dû déclarer forfait et laisser sa place à l’attaquant de l’ASSE. Le jeune belge n’a été titularisé qu’à 2 reprises depuis son arrivée dans le Forez.

Olivier Dall’Oglio avait décidé de titulariser Ibrahim Sissoko à Nantes. Un choix payant puisque la malien a inscrit un doublé à la Beaujoire. Lucas Stassin est entré en jeu face à Auxerre, samedi dernier. L’ancien d’Anderlecht a delivré une passe décisive à Zuriko Davitashvili pour son triplé. Il a ensuite rejoint la Belgique pour y disputer 2 matchs de qualifications pour l’Euro Espoirs. Il affrontait l’Écosse ce vendredi soir.

Les diablotins rouges se rendaient en Écosse pour le compte des qualifications à l’Euro espoirs. Le jeune attaquant stéphanois, Lucas Stassin était sur le banc au coup d’envoi de la rencontre. L’ancien joueur d’Anderlecht va assister aux 71 premières minutes depuis le banc. Lors de son entrée en jeu, il va rapidement débloquer la situation. A peine 1 minute sur la pelouse, le belge va ouvrir la marque sur son premier ballon.

🇧🇪 En seulement 20 minutes de jeu, Lucas Stassin délivre la Belgique Espoirs avec un doublé contre l'Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿. ⚽⚽pic.twitter.com/8AGsNOqzNl — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 11, 2024

Les jeunes belges vont ensuite tenir bon jusqu’à la fin de la rencontre. Lucas Stassin n’avait pas envie d’en rester là. L’ancien de Westerloo s’offre un doublé dans le temps additionnel et permet aux siens de s’imposer 2-0. Une performance remarquée qui va lui faire le plus grand bien. Lucas Stassin prend de la confiance, lui qui attend toujours son premier but avec l’ASSE.

Samedi 12 Octobre

Pactole surprise à venir pour l’ASSE ?

La vie réserve parfois des histoire étonnante. Le 25 juillet 2019, William Saliba, 18 ans à l'époque, s'engage officiellement avec son club de cœur, Arsenal. Un Transfert assorti d'un prêt d'une saison qui convient à l'ensemble des parties. L'ASSE communique à l'époque sans pour autant donner les contours de l'opération.

"Après avoir signé son premier contrat professionnel le 30 mai 2018, William Saliba a découvert la Ligue 1 Conforama moins de quatre mois plus tard, alors qu'il n'avait que 17 ans, à l'occasion d’une victoire à Toulouse (3-2, 25 septembre 2018). Son jeune âge n'a pas empêché Jean-Louis Gasset de lui faire totalement confiance, notamment en fin de saison dernière quand l'équipe s'est retrouvée en course pour une qualification européenne. Il a déjà joué un total de 16 rencontres de championnat, dont 13 en tant que titulaire. Et comme si sa saison n’avait pas été suffisamment réussie avec une 4e place en championnat et une qualification en UEFA Europa League, William Saliba a décroché son premier titre le 27 avril dernier en remportant la Coupe Gambardella."

Un transfert record pour l’ASSE

L'opération aura rapporté gros à l'ASSE. L'Equipe évoquait un montant de 30 millions d'euros, bonus inclus. De notre côté, à l'époque, on nous indiquait un transfert de 33 M€ avec 7 M€ de bonus. Toujours délicat de démêler le vrai du faux sur les montants exacts tant les différentes parties donnent diverses versions. C'est d'autant plus complexe lorsqu'un certain Huss Fahmy est au cœur des négociations.

En effet, l'ancien salarié du groupe de cyclisme INEOS est un spécialiste des montages financiers. Une compétence reconnue dans le milieu que les dirigeants stéphanois ont découvert à l'époque. Que ce soit pour les contrats ou les transferts, Huss Fahmy apportent de nombreuses parts variables. Une manière de sécuriser les investissements consentie. Une spécificité qui a profité à Arsenal pendant plusieurs années.

Parmi les différentes clauses conclues au cours de ce transfert majeur, un intéressement avait été prévu sur le prochain transfert de William Saliba. À l'époque, on nous évoquait un pourcentage à la revente avoisinant les 20 % sur la plus-value. Là encore, difficile d'être précis sur les montants. Pour autant, William Saliba pourrait encore rapporter à l'ASSE.

Le Real Madrid sur l'ancien de l'ASSE ?

Le natif de Bondy s'est imposé comme l'une des références mondiales au poste de défenseur central. Après avoir prolongé avec Arsenal, il se distingue mois après mois comme l'un des meilleurs du monde, y compris en équipe de France. Des performances forcément remarquées sur la planète entière. Ces dernières semaines, l'intérêt du Réal Madrid pour William Saliba enfle dans la presse. Âgé de seulement 23 ans, il est aujourd'hui estimé à 80 millions d'euros par le site transfermarkt. Mais il faudra sans doute dégainer une offre supérieure pour convaincre les Gunners de lâcher l'un des meilleurs joueurs de l'équipe londonienne. Particulièrement actif sur les meilleurs jeunes joueurs, (Camavinga, MBappé, Vinicius, Bellingham, ...), le recrutement de William Saliba s'inscrirait parfaitement dans la politique du Réal.

Si les madrilènes venaient à passer à l'attaque l'été prochain, l'ASSE serait particulièrement attentive sur la situation. Huss Fahmy, à l'initiative de ce pourcentage consenti par Arsenal, pourrait demain récupérer un cadeau en se trouvant aujourd'hui du côté de… l'ASSE.

Dimanche 13 Octobre

