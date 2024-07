Après une saison sans jouer, Jimmy Giraudon a enfin trouvé de quoi relancer sa carrière. Il se confie pour La République du Centre en évoquant notamment son passage à l’ASSE, mais aussi ses difficultés à trouver un club. Extraits.

« Le téléphone n’a pas beaucoup sonné. Ça m’a surpris ! » (Jimmy Giraudon)

« Je me suis entretenu après avoir quitté Saint-Etienne et j’ai un profil qui fait que je n’ai pas tendance à prendre du poids, même quand je ne joue pas pendant un certain temps. Je suis aussi quelqu’un qui fait attention. Un mois et demi avant la reprise, j’ai commencé à bien m’y remettre. Il fallait être prêt si un projet se présentait. Je n’avais pas la prétention de rester en L2 ou d’aller à l’étranger. Franchement, je laissais la porte ouverte au National, si possible à un bon projet. Et c’est exactement ce qu’on m’a proposé ici à Orléans.

Pendant mon année d’inactivité, j’ai eu des accords avec deux ou trois clubs, à l’oral. Du jour au lendemain, je n’ai plus eu de nouvelles. Après, j’aurais pu aller à l’étranger, en Roumanie notamment, où j’avais des offres. Avec ma famille, je ne voulais pas forcément partir. A part ça, ça n’a vraiment pas beaucoup bougé, le téléphone n’a pas beaucoup sonné. Ça m’a surpris. J’avais joué une vingtaine de matches avec Saint-Etienne, quand j’ai pris la décision de résilier en juin 2023.

« Il y a beaucoup de joueurs sur le carreau. Il ne faut pas faire le difficile »

J’aurais d’ailleurs pu rester sous contrat avec Saint-Etienne, mais je me suis dit que j’allais retrouver un club derrière. Au final, on voit que le foot, c’est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs sur le carreau. Il ne faut pas faire le difficile. On sait qu’en France, dès qu’on dépasse la trentaine, on est considéré comme un peu vieux. Et pourtant, on n’est pas encore fini à cet âge-là.

Je me sens bien physiquement. Honnêtement, les trois ou quatre premiers jours, c’était compliqué. Cela se passe super bien depuis. C’était quasiment un impératif de pouvoir faire une préparation complète, après cette année sans jouer. C’est aussi pour cette raison que je voulais signer rapidement. En ce moment, je pense être à 60-70%. Dans deux semaines, j’aurai retrouvé un bon niveau physique. À la reprise, le 16 août, je serai prêt. »