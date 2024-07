L’ancien entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz aurait pu laisser une empreinte magnifique au sein du club. Il sera passé à une séance de tirs au but de sauver un club qui était en grande difficulté. Malheureusement, les Verts ont été relégués. Ils retrouveront l’élite deux ans plus tard dans un championnat qui s’annonce difficile et dans lequel il faudra lutter pour se maintenir.

Une histoire sombre

En parallèle, le recrutement de la ligue 1 est impressionnant pour certains clubs. L’Olympique de Marseille a d’ailleurs engagé un coach de renom en la personne de Roberto De Zerbi. De quoi ouvrir un mercato ambitieux. Un mercato qui fait parler avec la signature de Mason Greenwood. Placé en garde-à-vue dans une affaire de viol et d’agressions, l’arrivée du joueur crée une véritable tourmente. Selon un porte-parole du parquet britannique – le Crown Prosecution Service (CPS) –, l’affaire avait été conclue de la façon suivante « le retrait de témoins-clés et de nouveaux éléments » ont motivé l’abandon des charges. « Dans ces circonstances, a-t-il ajouté, nous sommes dans l’obligation de clore l’affaire. »

Pascal Dupraz ne l’aurait pas fait !

Sur RMC, Pascal Dupraz a livré son avis sur le transfert de Greenwood. Extraits.

« Les débats sont divisés. Pour moi, un mec qui tape une nana, qui fait des violences sur une femme, il doit être condamné ! On est tous unanimes sur ça ! J’aimerais aller au cran supérieur. Depuis qu’il a été condamné, il s’est passé beaucoup de choses. La femme qu’il a frappé, à moins qu’elle soit atteinte du syndrome de Stockholm, elle est avec lui et ils ont eu un enfant ! (intervention d’un de ses collègues en radio qui mentionne que « certaines femmes restent avec leurs compagnons même quand elles sont battues »). Je suis d’accord, mais j’essaye de me placer plus haut, car actuellement le couple semble être ensemble et heureux !

Je me place maintenant par rapport à l’Olympique de Marseille. C’est un grand club français, une société commercial, le seul qui puisse concurrencer le PSG. Si j’avais été à la place de Pablo Longoria, et je ne le serais jamais, je ne l’aurais pas pris ! On oublie une chose, ils le paient 31M d’euros, le joueur va avoir une pression énorme à l’OM avec les supporters de l’OM. Tu suis donc bien mon raisonnement. Maintenant, Longoria, il a pris le risque de le faire, car un joueur de talent. Footballistiquement, c’est un bon coup mais je ne l’aurais pas fait car je trouve ça choquant ! »