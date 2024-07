Le feuilleton des droits TV est presque terminé. Reste encore aux deux diffuseurs, DAZN et beIN Sports, à s’entendre sur les affiches qu’ils diffuseront pour chaque journée de championnat. C’est en bonne voie… Il y a urgence puisque la Ligue 1 redémarre dans trois semaines !

DAZN diffusera donc la quasi-intégralité des rencontres de ligue 1. Pour 400 millions d’euros, la firme anglaise s’est offerte le championnat de France, au grand désespoir de nombreux clubs de Ligue 1, mais également de la LFP qui attendait clairement plus pour son produit. Parallèlement à cela, beIN Sports a proposé 100 millions d’euros pour une affiche parmi les deux meilleures par journée de championnat.

DAZN et beIN Sports se livrent la bataille des affiches !

Actuellement, les deux diffuseurs discutent afin de se répartir l’ensemble des affiches. Il y a fort à parier que les chocs OM-PSG, OL-OM, Lille-lens ou ASSE-OL soient parmi les plus prisés. D’après les informations de L’Equipe, les négociations se sont déroulées dans un climat tendu entre les deux chaînes. Toutefois, des avancées positives ont eu lieu ce samedi, rapprochant considérablement les positions de DAZN et beIN Sports.

Concernant l’ASSE, les affiches choisies seront certainement liées à la performance de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Toutefois, on peut sans peine imaginer que les manches aller et retour du Derby feront partie de ces affiches. Les doubles confrontations ASSE-OM ou encore ASSE-PSG devraient également en être. Une bonne nouvelle dans la mesure où la répartition des droits s’effectue également en fonction des apparitions médiatiques des équipes.

Des discussions en cours pour abréger l’attribution des droits TV

De son côté, la LFP n’a pas perdu de vue l’introduction d’une clause dans le contrat que vont signer les diffuseurs et la Ligue. Cette dernière pourrait permettre à la LFP ou aux diffuseurs de sortir du contrat au bout de deux ou trois saisons. Là encore, le journal L’Equipe indique que « c’est désormais sur les détails de la clause de sortie que les trois parties (LFP-DAZN et beIN Sports) peinent encore à se mettre complètement d’accord… ce qui explique leur complexité à finaliser le dossier, une semaine après leur entrée dans des négociations exclusives. Il vaudrait mieux que le dossier soit vite bouclé car la saison redémarre le 16 août et cet interminable feuilleton a beaucoup trop duré. »

Le calendrier de l’AS St-Etienne