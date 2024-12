La préfecture de la Loire a envoyé un message fort sur la sécurité routière. D'ailleurs, dans un clip frappant, ils se sont appuyés sur l'une des icônes de l'ASSE : le gardien Jérémie Janot. Une campagne de sensibilisation sur l'un des fléaux actuels de la société : le téléphone au volant.

Jérémie Janot porte un message fort

Actuellement entraîneur des gardiens de l'équipe de France Espoir, Jérémie Janot continue sa carrière dans ce rôle après avoir participé aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Après avoir été sous la houlette de Thierry Henry, c'est désormais Gérald Baticle qui est l'entraîneur principal des espoirs français.

Janot est aussi connu pour son franc-parler, sa proximité avec les supporters et son humour. Il est très actif sur les réseaux sociaux, où il partage des anecdotes, des réflexions sur le football et des moments de sa vie personnelle. Avec son style unique et son amour pour le football, Janot reste une figure marquante du football français, particulièrement à Saint-Étienne.

Une vidéo frappante

Dans une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, l'ancien portier de l'ASSE s'est prêté à un clip dénonçant des gestes quotidiens en voiture qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Un message fort a été fourni par le biais de cette vidéo ci-dessous : "Chaque année, des vies basculent à cause d’une seconde d’inattention ou d’une négligence. Ce clip, porté par la préfecture de la Loire avec la participation de Jérémie Janot, figure emblématique de la région, illustre avec force les conséquences dramatiques de l’usage du téléphone au volant et du manque de vigilance sur l’entretien d’un véhicule. Sur la route, il n’y a pas de seconde chance. À travers cette histoire, nous vous invitons à réfléchir à vos habitudes et à adopter les bons réflexes pour protéger votre vie et celle des autres. Ensemble, mobilisons-nous pour une route plus sûre."