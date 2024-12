L’ASSE rencontrera l’Olympique de Marseille ce dimanche à 14h45 au stade Geoffroy-Guichard pour le compte des 32ème de finale de la Coupe de France. C'est Laurent Huard qui prendra place sur le banc stéphanois pour assurer l'intérim. En conférence de presse, il a annoncé quels joueurs seraient absents pour cette rencontre.

Les Verts, après avoir subi une défaite face à l’Olympique de Marseille par 2 buts à 0 il y a quelques semaines, vont de nouveau affronter les Olympiens. Cette fois-ci, c’est la Coupe de France qui est en jeu. Une rencontre qui ne tombe pas au meilleur moment. Les Stéphanois ne pourront pas compter sur la présence de leur entraîneur principal. En effet, après le départ d’Olivier Dall’Oglio, l’AS Saint-Étienne, a demandé à Laurent Huard de prendre place sur le banc stéphanois pour un intérim. Cela rappelle une situation similaire la saison dernière, lorsque Laurent Batlles avait été limogé et qu’Olivier Dall’Oglio était arrivé en fin d’année 2023. Le directeur du centre de formation stéphanois avait déjà pris place sur le banc de l'ASSE. Eirik Horneland prendra ensuite la relève.

Un effectif toujours amoindri a l’ASSE

Pour cette rencontre, le staff ne voudra certainement pas exposer des joueurs en phase de reprise, tout comme les blessés de longue date qui ne seront évidemment pas disponibles.

Monconduit, qui est en phase de reprise, tout comme Briançon, ne devrait pas être alignés. Ben Old sera absent, et ce, pour de nombreux mois. Quant à Maçon, il soigne son genou et devrait probablement faire son retour en début d’année 2025. Mickaël Nadé, qui espèrait jouer face à Marseille, devrait attendre le retour de la Ligue 1. Laurent Huard a évoqué la situation de ses joueurs en conférence de presse ce samedi.

Laurent Huard (retranscrit par Evect) : "Léo Pétrot et Mathis Amougou seront absents pour blessure. Ils ont étés touchés suite au déplacement à Toulouse.

Mathieu Cafaro est de retour de suspension, Anthony Briançon est apte à jouer."