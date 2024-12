Laurent Huard, l'entraîneur intérimaire de l'ASSE, s'est présenté en conférence de presse ce samedi avant ASSE-OM. Les Verts joueront une dernière rencontre avant les fêtes de fin d'année. Voici les propos de l'entraîneur d'un match, triés sur le volet et retranscris par la communication du club.

"Les choses étaient claires pour tous" à l'ASSE cette semaine

Le directeur du centre de formation de l'ASSE est revenu face aux journalistes sur la semaine écoulée, forcément particulière, suite au départ d'Olivier Dall'Oglio et à l'arrivée ces derniers jours d'Eirik Horneland dans le Forez. Laurent Huard a insisté sur la motivation de l'effectif stéphanois au moment d'aborder la dernière échéance de 2024, une nouvelle confrontation face à l'Olympique de Marseille, en Coupe de France cette fois.

Laurent Huard (entraîneur intérimaire et directeur du centre de formation de l'ASSE) : "Les choses étaient claires pour tous. Il y a un entraîneur qui allait arriver et qui est arrivé. J’ai assuré la semaine d'entraînement avec les joueurs car il ne fallait pas perdre de temps pour se concentrer sur le match de Coupe de France imminent. C’était l’objectif."

"Même si on sait que la marche est haute, on veut la franchir"

"On s'est "focus" sur ce match, en passant beaucoup de temps sur le terrain depuis lundi jusqu’à ce samedi après-midi sur l'aspect défensif, l'aspect offensif et les transitions. J'ai voulu donner des repères, de la croyance et de l'énergie positive pour avoir le brin de confiance dont les joueurs ont besoin. Car le groupe ne veut pas revivre le même match, ni le même résultat que lors du dernier match contre l'OM. À nous de trouver, le meilleur moyen d'embêter cette équipe. Car, même si on sait que la marche est haute, on veut la franchir."

Laurent Huard a également eu une pensée, dès son arrivée en conférence de presse, pour Olivier Dall'Oglio, démis de ces fonctions cette semaine : "Je voulais honorer Olivier Dall’Oglio qui restera l’entraineur qui a fait remonter le club dans l’élite. Le Centre de Formation a apprécié travailler avec lui et c’est aussi le cas de toutes les composantes du club."