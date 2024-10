Jérémie Janot a longtemps été l'idole de Geoffroy Guichard. Gardien emblématique qui a porté 386 fois la tunique de l'ASSE fêtait ses 47 ans ce vendredi 11 octobre. Il se confie sur ses nouvelles missions dans un reportage pour tout le sport diffusé sur France 3 hier. Voici ci-dessous le reportage en immersion avec ses gardiens de l'équipe de France espoirs.

Janot, un entraîneur des gardiens new génération

Après avoir pris sa retraite d'entraîneur, le chouchou du Forez intègre le centre de formation de l'ASSE. Pendant plusieurs saisons, il occupe le poste d'entraîneur des gardiens de but à la formation. Un rôle dans lequel il forme un certain Etienne Green ou un Stefan Bajic. Finalement, le monde professionnel s'ouvre à lui du côté de Valenciennes. De retour dans sa région natal, l'homme de tout juste 47 ans fait ses gammes dans le nord. Au chomage, il sera ensuite embauché dans une mission d'entraîneur des gardiens avec l'équipe de France espoirs.

Dans ce rôle, il disputera les Jeux Olympiques avec le coach Thierry Henry. Une expérience de grand niveau pour l'ancien stéphanois. Toujours en poste désormais sous la houlette de Gerald Baticle, les espoirs sont actuellement en rassemblement. Ils se sont d'ailleurs imposés 3-0 contre Chypre ce vendredipour les qualifications à l'Euro.

Il finit d'ailleurs en faisant un aveu à tous les supporters de l'ASSE et tous les gens qu'il a côtoyé dans le football. Oui, il a menti durant toute sa carrière sur sa taille. En réalité, il mesure 1m73 et non pas 1m76 comme il l’a toujours dit à tout le monde ! Sacré Jérémie Janot !

Le reportage de France 3

Évidemment dans ce reportage, plusieurs anecdotes sur l'ancien portier de l'ASSE. De son amour pour le chambrage à ses meilleurs souvenirs sous le maillot Vert. Il se confie sur tout et à l'image de l'homme, ce n'est jamais ennuyant. Comme il le dit si bien : " Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux".