Passé par l'ASSE, Benoît Trémoulinas s'est exprimé sur le plateau de L'Équipe TV. S'il regrette la tournure qu'a prise la saison des Verts, l'ancien latéral gauche semble rassuré par les actionnaires qui ont les reins solides.

Après un rachat l'été dernier, l'ensemble des suiveurs du football français ne s'attendait pas à une pareille saison pour l'ASSE. Le mercato estival avait laissé perplexe, laissant à Olivier Dall'Oglio un effectif comportant trop de carences. Alors que le marché hivernal était attendu comme la période miracle, les dirigeants stéphanois n'avaient finalement recruté que deux éléments. Pas suffisant pour renforcer un groupe qui prenait l'eau à chaque sortie.

Conscient de leur erreur, les dirigeants stéphanois ont fait une promesse : Investir pour rapidement retrouver la Ligue 1. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Pour l'heure, le mercato à venir et l'évolution attendue de l'organigramme sera scruté de près.

"L'ASSE ? C'est dommage, car il y a de l'argent"

Benoit Trémoulinas (Ex-ASSE) sur le plateau de l'Equipe de Greg : "Ce n'est pas immérité cette descente en Ligue 2. C'est dommage, car il y a de l'argent. Je connais pas mal de personne en interne et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à l'AS Saint-Etienne aujourd'hui. Ils ont recruté Cardona et Bernauer l'hiver dernier, mais ils auraient vraiment dû se renforcer davantage et à chaque ligne. Devant, milieu et derrière, pour vraiment avoir une colonne vertébrale solide. Malheureusement, ils descendent. Maintenant, les propriétaires ont parlé. Les actionnaires seront toujours là. L'objectif, c'est de vite remonter en Ligue 1."

Les Verts disposeront théoriquement de moyens bien supérieurs à leurs concurrents, frappés de plein fouet par la crise des droits TV dans le football français. Plusieurs écuries de Ligue 1 ont déjà annoncé ne pouvoir se permettre aucun transfert payant, à commencer par le SCO d'Angers. L'ASSE n'aura donc aucune excuse. La Ligue 2 est un championnat compliqué, mais les Verts devraient avoir les moyens de leurs ambitions.