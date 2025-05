Bernard Lions, journaliste pour L'Équipe et spécialiste de l'ASSE depuis de longues années, a été interviewé par Franck Talutto dans le podcast Dessous des Verts. Il y livre notamment son point de vue sur le groupe Kilmer (propriétaire de l'ASSE) et revient sur cette saison particulièrement difficile pour le club.

"Pour eux, C'était Dall'Oglio le responsable. Tout ce qu'ils avaient fait était génial et extraordinaire. Donc l'erreur c'est Dall'Oglio. Il dégage Dall'Oglio et ce premier match en trompe-l'œil de l'air Horneland contre Reims. Je rappelle que c'était une équipe qui était complètement désarticulée, qui commençait à être démontée avec Agbadou qui avait été vendu.

Tu gagnes 3-1. Oui, mais tout le monde se dit, c'est bien ce que vous avez dit, c'est ça ta grosse "buze" de Dall'Oglio, qui ne sait pas faire jouer les joueurs extraordinaires, parce que tout le monde est c** à part les dirigeants de l'ASSE, parce qu'effectivement, Ben Old, Boakye, Stassin, personne n'était capable de voir. C'était des grands joueurs, il n'y a qu'à Saint-Etienne qu'ils étaient capables de le voir. Mais derrière, ils ont mis un business plan en place et ils ont dit, voilà, pour monter, il faut, on va acheter le club temps, il y a le déficit d'exploitation, on va maintenir 23 millions dans les transferts, ça va être historique et ça suffit."

"Et moi je pense qu'ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'aller voir M. Tanenbaum et de lui dire voilà, en fait dans le business plan qu'on a monté, il manque 5-10 millions d'euros sur l'effectif qui n'est pas totalement prêt, il faut rajouter." (Lions sur le triumvirat étranger de l'ASSE)

"Force est de constater que ça ne suffisait pas, ils se sont trompés. Donc ça, c'est un sentiment, j'ai l'impression, parce qu'il ne faut pas opposer le triumvirat français avec le triumvirat étranger. En fait, c'est trois strates, l'ASSE. Il y a les Français, il y a le Triumvirat britannique et après, il y a les Canadiens avec Tanenbaum et ses conseillers. Et moi je pense qu'ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'aller voir M. Tanenbaum et de lui dire voilà, en fait dans le business plan qu'on a monté, il manque 5-10 millions d'euros sur l'effectif qui n'est pas totalement prêt, il faut rajouter. Ils ne l'ont pas fait. Alors il faudrait leur poser la question de savoir pourquoi ils l'ont pas fait. Moi j'en avais parlé avec Huss Fahmy, ils m'ont dit parce qu'ils étaient convaincus de leur projet. Mais quelque part, vous allez voir votre boss, vous lui dites voilà, pour faire ma saison, pour faire ma mission, il me faut temps.

Et puis 6 mois après vous allez voir, finalement je me suis trompé, vous m'aidez, mais il me faut encore plus. Ils ont eu peur de se retrouver pris en flagrant d'échec ou d'incompétence, et donc ils ont rien dit. Larry Tanenbaum, quand je l'ai rencontré, tu fais bien de le rappeler, il a dit, moi, il suffisait de me demander plus et je donnais plus. C'est pour ça que pour moi, je suis dans le football professionnel depuis 1993, c'est pour moi la descente la plus stupide et la plus évitable que j'ai connue."

"Là, ils vont faire quoi ? Il va falloir qu'ils payent pour faire sortir des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour racheter des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour remonter en Ligue 1."

"Je ne comprends pas la stratégie de Kilmer pour l'ASSE. Moi j'arrive, je reprends un club pour pas cher, parce qu'il m'a acheté pour 3 fonds 6 sous, tu mets un investissement massif d'entrée, Dans une Ligue 1 qui est d'une faiblesse abyssale, tu peux jouer le premier tiers du championnat, donc comme ça, ça te crédibilise ton projet d'entrée. Ça te permet de faire venir des sponsors, le public, etc. Tu crées un engouement, tu crées quelque chose. Et au final, ça te coûte beaucoup moins cher parce que, comme ils sont inscrits dans la durée, là, ils vont faire quoi ? Il va falloir qu'ils payent pour faire sortir des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour racheter des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour remonter en Ligue 1. Il y aura le déficit d'exploitation en Ligue 2, etc.

Ça me rappelle Colonie Capitale, il y a une quinzaine d'années, au Paris Saint-Germain. Quand ils étaient arrivés, ils ont dit non, on ne va pas faire n'importe quoi, on va mettre un peu d'argent. Ah mais ça ne marche pas, on va remettre un peu d'argent. L'année d'après, ça ne marche pas. On va remettre un peu d'argent. On va remettre un peu d'argent. Et au final, ils n'ont rien gagné. Ils ont vendu le club trois fois six sous. Et ce qu'ils ont investi, ça leur a coûté beaucoup plus cher. Donc il y a même une logique économique que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait."

"Tanenbaum a 2,4 milliards de dollars de fortune personnelle, vous pensez que faire une plus-value de 2 millions d'euros sur Stassin, c'est quelque chose qu'il recherche absolument ?" (Lions sur Larry Tanenbaum)

"Lui, il monte un projet, il veut le développer et il veut réussir. Mais quand tu t'appelles Tanenbaum et que tu gères des entreprises gigantesques, ça ne marche pas comme ça. Tu fais un investissement, tu définis une stratégie, tu délègues à des gens, d'où la construction de la holding, la création de la holding Kilmer, avec les trois personnes à l'exécutif, et tu délègues, et tu regardes, tu observes, mais tu ne t'occupes pas de la gestion quotidienne.

Et là, je pense qu'il n'est absolument pas satisfait, parce que la finalité de ça, de ces gens-là, c'est gagner. Ce n'est pas faire du training. Vous pensez très bien que M. Tanenbaum, Et puis à la fin, on a vendu, Davitashvili, 8 millions d'euros. Après l'avoir acheté une année d'avance, 6 millions d'euros. Donc on a fait une plus-value de 2 millions d'euros, alors qui pèse 2,4 milliards de dollars de fortune personnelle. MLSE, leur société, elle est valorisée à 8 milliards de dollars.

Il a 8 franchises nord-américaines de tous les sports majeurs aux Etats-Unis, ça voit au bas mot entre 500 et 600 millions de dollars. Vous pensez que faire une plus-value de 2 millions d'euros sur Stassin, c'est quelque chose qu'il recherche absolument ? Pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et là, non seulement il n'a pas gagné cette année, mais il a perdu. Donc mon petit doigt me dit qu'il n'est pas content du tout. Pas content du tout. Et que lui aussi, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors, s'il se fait pigeonner une fois, parce que ça y ressemble peu quand même, Ça ne sera pas deux fois. Ce business maintenant, ça ne marche pas comme ça."