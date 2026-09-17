Après près de trois saisons sous le maillot de l’ASSE, Morgane Belkhiter a quitté le Forez cet été. Désormais loin de Saint-Étienne, l’internationale algérienne est revenue sans détours sur son aventure en Vert. Des premiers mois enthousiasmants à une dernière saison beaucoup plus douloureuse, la défenseure raconte une rupture profonde avec le club.

L’histoire avait pourtant parfaitement commencé. Morgane Belkhiter rejoint l’ASSE en décembre 2023, prêtée par Le Havre. À son arrivée, les Vertes sont dernières avec seulement cinq points. La dynamique s’inverse rapidement et Saint-Étienne réalise une spectaculaire remontée au classement. Titulaire lors de ses onze rencontres de championnat, la latérale s’impose immédiatement dans le onze stéphanois. Quelques mois plus tard, l’ASSE décide logiquement de la conserver et lui fait signer un contrat jusqu’en juin 2026.

Dans un entretien accordé à Footeuses, Belkhiter garde d’ailleurs un souvenir particulièrement fort de cette première campagne. Une saison qu’elle qualifie d’exceptionnelle, avec une équipe revenue de très loin et finalement proche des premières places. L’exercice suivant sera beaucoup moins tranquille. Les Vertes doivent attendre l’avant-dernière journée et un but de Sarah Cambot dans le temps additionnel face à Strasbourg pour assurer leur maintien.

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Belkhiter mise à l’écart à l’ASSE

Puis vient l’été 2025 et l’arrivée de Sébastien Joseph. Alors qu’il lui reste une année de contrat, Belkhiter apprend qu’elle n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur. Elle assure respecter ce choix sportif, mais beaucoup moins la manière dont la décision lui est communiquée.

La joueuse raconte avoir été reçue par son entraîneur et le président du club lors d’un entretien qui n’aurait duré que deux minutes. Après avoir été très régulièrement utilisée pendant ses premiers mois à Saint-Étienne, elle dit avoir vécu cette annonce comme une véritable cassure.

Avec le recul, Belkhiter décrit cette mise à l’écart comme « l’épreuve la plus difficile de ma vie ». Elle reconnaît même avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière. « Les six premiers mois je voulais arrêter le foot », confie-t-elle aujourd’hui.

La défenseure affirme pourtant avoir eu des possibilités de départ. Plusieurs clubs, dont certaines formations de D1, se seraient manifestés. Mais touchée mentalement par la situation et désireuse de prendre du recul, elle explique les avoir refusés à plusieurs reprises. Son contrat avec l’ASSE courant toujours jusqu’en juin 2026, elle reste finalement dans le Forez.

Un retour inattendu quelques mois plus tard

L’histoire prend alors un virage étonnant pendant l’hiver. Écartée durant toute la première partie de saison, Belkhiter réintègre soudainement le groupe stéphanois au début de l’année 2026. Son retour apparaît notamment dans le groupe retenu pour le derby de Coupe de France face à l’OL Lyonnes, avant qu’elle ne retrouve également le championnat quelques jours plus tard à Marseille.

La joueuse raconte qu’on lui annonce alors qu’en raison de la situation sportive de l’ASSE, relégable, elle redevient sélectionnable et sera désormais jugée sur ses performances comme ses coéquipières. Une volte-face qu’elle accueille avec stupéfaction : « Pour moi, c’est du foutage de gueule. » Elle choisit néanmoins de passer outre et retrouve progressivement du temps de jeu ainsi que du plaisir sur le terrain.

Mais le retour dans le groupe n’efface pas les mois précédents. Belkhiter assure avoir tout donné une fois rappelée, sans pour autant oublier sa mise à l’écart. Son contrat est finalement arrivé à son terme cet été, l’ASSE officialisant son départ début juillet. Une fin amère pour une aventure commencée deux ans et demi plus tôt dans une tout autre atmosphère.

Source : Footeuses.