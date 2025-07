La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé sur son site ce mardi 1er juillet 2025 le lancement d’une nouvelle plateforme TV et digitale. Celle-ci sera consacrée exclusivement à la Ligue 1 McDonald’s. Une initiative qui marque un tournant majeur dans la stratégie de diffusion du championnat.

Ce mardi 1er juillet, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la LFP se sont réunis.

Une plateforme immersive pour valoriser la Ligue 1 McDonald's

Ces derniers ont validé à l’unanimité un projet stratégique d’envergure. Il s'agit dela création d’une plateforme numérique entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s. Après de nombreuses péripéties observés ces derniers mois, c'est une petite révolution qui se prépare. Cette plateforme sera pilotée par LFP Media et promet une expérience enrichie pour les passionnés du football français.

Cette nouvelle plateforme se veut plus immersive et représentative de l’ensemble des clubs de Ligue 1. Dès la reprise du championnat, prévue le 15 août 2025, les utilisateurs auront accès aux dix plus belles affiches de la saison, à raison de huit rencontres diffusées en exclusivité chaque week-end, du vendredi au dimanche. Pas de Ligue 2 donc. La couverture du championnat où évolue l'ASSE continuera d'être assurée par BeIN Sports jusqu'en 2029.

Une diffusion complète et accessible à tous les fans

Autre élément marquant, cette plateforme proposera également un grand magazine. Ce dernier sera disponible gratuitement chaque dimanche soir, en clair. Cette initiative vise à démocratiser l’accès à la Ligue 1 McDonald’s. Cela permettra aussi de maintenir un niveau d’exigence élevé en termes de production et de contenus.

Après une saison 2024-2025 historique, notamment marquée par une affluence record dans les stades, la LFP souhaite capitaliser sur cette dynamique populaire. L’abonnement à la plateforme sera proposé à un tarif accessible de 14,99 € par mois. Cet abonnement se fera avec engagement. L'ambition de la LFP semble être de fidéliser ses clients de rendre le football professionnel encore plus proche de ses supporters.

Une conférence de presse prévue le 10 juillet

Pour accompagner ce lancement, une conférence de presse se tiendra le 10 juillet prochain. L’occasion pour la LFP de détailler davantage les fonctionnalités, le catalogue et les ambitions liées à cette plateforme inédite dans l’histoire du football français. D'autres informations seront donc communiquées très prochainement !

Source : Site officiel de la LFP