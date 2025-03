Thomas Monconduit s'est engagé avec Amiens dans les dernières heures du mercato hivernal. Indésirable à l'ASSE, une solution a été trouvée sur le gong afin de libérer une place dans l'effectif en se séparant d'un joueur qui n'entrait plus du tout dans le projet. En Picardie, le milieu de terrain a retrouvé l'ancien stéphanois Victor Lobry, avec qui il avait évolué en Ligue 2 sous les couleurs vertes.

S'il était dans le groupe face à Metz début mars, Monconduit n'avait pas encore eu de temps de jeu avant la J26. Il est en effet arrivé sans rythme, après six mois sans jouer avec l'ASSE.

Lobry et Monconduit alignés d'entrée

Le milieu passé par le FC Lorient a donc connu sa première titularisation, vendredi au Stade Bauer. Pour affronter le Red Star, Omar Daf avait fait le choix de partir avec un milieu à trois, composé de Monconduit, de Lobry et du jeune Ibrahim Fofana. Les choses ne se sont cependant pas bien déroulées pour les Amiénois.

En effet, l'Amiens SC s'est incliné 0-2. En première période, les deux anciens milieu stéphanois ont totalement perdu la bataille du milieu de terrain. Souvent dépassés sans ballon à cause du positionnement d'Ifnaoui ou encore des décrochages de Durand et de Benali, ils n'ont pas non plus existé avec le cuir.

Durant le second acte, Victor Lobry va très rapidement faire faute et concéder un penalty, qui sera transformé par Benali (50e). De son côté, Monconduit a profité du passage à trois derrière pour prendre place en défense centrale. Avec le jeu devant lui et moins de pression pour ressortir les ballons, il va réaliser une mi-temps plus intéressante d'un point de vue individuel, en faisant parler sa qualité de passes. Cela ne sera toutefois pas suffisant pour repartir avec un point, Amiens enchaîne un quatrième revers en cinq matchs.

Si Lobry et Monconduit ont donc vécu une soirée compliquée, Dylan Durivaux (23 ans), formé à l'ASSE, a lui réalisé un bon match. Positionné à droite de la défense à trois du Red Star, il n'a rien laissé passer et s'est imposé dans la grande majorité de ses duels. Il n'a pas non plus hésité à prendre quelques initiatives avec ballon. De bon augure pour le latéral droit de formation, qui est en train de véritablement s'imposer en seconde division.