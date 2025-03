Les joueuses de l'ASSE disputaient leur demi-finale de Coupe de France ce samedi après-midi contre le PSG. Mené au score en seconde mi-temps, les stéphanoises sont revenues au score. Mais, la qualification s'est jouéz à la toute dernière seconde... Le PSG s'impose, 1-2. Voici la réaction de la capitaine stéphanoise.

C'est à la 99 ème minute de jeu que tout s'est joué dans cette rencontre. Alors que sept minutes de temps additionnel ont été données par l'arbitre de la rencontre, on a finalement été bien au-delà. Les 1 500 supporters massés dans le stade Salif Keita s'apprêtaient à vivre une séance de tirs au but.

Les joueuses de l'ASSE pas loin d'un exploit

Pas favorites avant ce match, les stéphanoises ont montré un beau visage, notamment après l'ouverture du score du PSG. Sarah Stratigakis a ensuite égalisé. Après plusieurs occasions en fin de match, le PSG est finalement parvenu à faire la différence. Bien que déçu et dans l'incompréhension, Solène Champagnac veut s'appuyer sur ce match. C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué au micro de BeIN Sports à l'issue de cette rencontre

"Il a fallu une minute trente de plus pour qu'on encaisse le but."

"Forcément, on est déçu parce qu'on a montré un beau visage. On ne sait pas d'où elles sortent, mais il a fallu une minute trente de plus pour qu'on encaisse le but. On avait déjà dépassé le temps additionnel donc voilà, après on a montré un beau visage. Faut retenir la performance qu'on a fait, le public était présent aujourd’hui donc c'est cool.

Exactement, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait aujourd’hui, on n'a pas lâché. Et comme vous avez dit, on n'a pas démérité ce match. Et puis voilà, on va rester concentré maintenant sur le championnat. Et continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, pas lâcher et tout donner."

