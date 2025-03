Ce week-end, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Havre pour un duel capital dans la lutte pour le maintien. Englués dans le bas du classement de Ligue 1, les deux clubs, respectivement 16e et 17e, jouent une rencontre aux allures de finale. À ce stade de la saison, chaque point compte et une victoire pourrait offrir une véritable bouffée d’oxygène à l’un des deux camps, tandis qu’une défaite risquerait de précipiter l’autre encore un peu plus dans la zone rouge.

Le contexte est brûlant : avec un classement extrêmement serré, cette confrontation pourrait marquer un tournant décisif. Une victoire des Stéphanois leur permettrait de mettre un concurrent direct en difficulté tout en retrouvant une dynamique positive après une série de résultats en dents de scie. De son côté, Le Havre, qui peine à engranger des points, espère profiter de l’avantage du terrain pour se relancer et maintenir l’ASSE sous pression avec une place de relégable.

Des absences et des incertitudes du côté des Verts

Alors qu’Eirik Horneland s’affaire à préparer cette rencontre cruciale, l’AS Saint-Étienne doit faire face à plusieurs incertitudes concernant la composition de son équipe. L’infirmerie du club reste bien remplie, et certains joueurs clés manquent à l’appel.

Ben Old, qui reprend progressivement l’entraînement collectif après une période d’indisponibilité, semble encore trop juste pour figurer sur la feuille de match.

Autre dossier sensible : la situation d’Ibrahim Sissoko. Mis à l’écart ces dernières semaines, l’attaquant a été réintégré dans le groupe au détriment de Djylian Nguessan qui joue actuellement avec le groupe réserve contre Chassieu Décines à L'Étrat

En parallèle, l’absence d’Ibrahima Wadji se prolonge, privant encore une fois les Verts d’une option offensive précieuse. Aussi, Miladinovic et Briançon, écartés lors du dernier match, n'ont pas ete retenu par le coach norvégien pour cette rencontre.

Alors que le coup d’envoi approche, la pression monte autour de cette rencontre décisive. L’ASSE saura-t-elle faire preuve de caractère et ramener un résultat positif du Havre ? Réponse dans trois petites heures, dans ce duel où chaque erreur pourrait coûter très cher.

La compo de l'ASSE