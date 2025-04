Nos ex-stéphanois nous ont offert un feu d'artifice ce week-end. Charles Abi, Mathieu Cafaro, Mahdi Camara, Habib Maïga, Harold Moukoudi, Allan Saint-Maximin et Jonathan Bamba ont fait trembler les filets ! Retour sur la performance de nos Ex' Verts !

Charles Abi et Rouen s’offrent le dauphin

L’histoire continue de s’écrire de la plus belle des manières pour Charles Abi du côté de Rouen. L’ancien attaquant stéphanois s’est une nouvelle fois illustré ce week-end en inscrivant un doublé décisif face à Niort, actuel dauphin du National. Il a d’abord ouvert le score sur penalty en première période, avant de doubler la mise sur un geste acrobatique à bout portant. Score final : 2-1 pour Rouen, qui signe un joli coup dans la course au maintien.

Les ex-Verts du Paris FC récupèrent la 2e place

La lutte pour les montées directes en Ligue 1 fait rage cette saison en Ligue 2. Le Paris FC a frappé fort en s’imposant face à Clermont (2-0), un succès qui lui permet de reprendre la seconde place à Metz. Mathieu Cafaro, bien placé au second poteau, a inscrit le premier but du match d’une frappe croisée imparable. Une victoire essentielle pour les Parisiens, qui mettent la pression sur leurs concurrents.

Mahdi Camara insatiable !

Mahdi Camara est en feu ! Le milieu formé à l’ASSE a encore frappé, cette fois en offrant la victoire à Brest contre Monaco dans les arrêts de jeu (1-0). Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Camara a déclenché une frappe croisée limpide depuis l’entrée de la surface, laissant Nubel sans réaction. Deuxième but en deux semaines pour lui, et une victoire capitale pour des Brestois qui croient plus que jamais à l’Europe, même si le LOSC reste à bonne distance (47 pts).

Maiga fait briller Ferencvaros

En Hongrie, Habib Maïga ne cesse de se montrer décisif avec Ferencvaros, qui s’est imposé ce week-end pour revenir à deux points de la Puskas Academy. L’ancien stéphanois a ouvert le score d’une magnifique reprise de volée sur corner, un geste pur qui a laissé le gardien adverse sans réaction. Grâce à cette victoire et au faux-pas du leader, Ferencvaros relance complètement la course au titre.

Moukoudi marque… mais l’AEK s’incline face aux Verts du Pana

Malgré un but de Harold Moukoudi, l’AEK Athènes a chuté lourdement contre le Panathinaikos (3-1) dans un choc du haut de tableau. Le défenseur formé à l’ASSE avait pourtant redonné espoir à son équipe en égalisant au retour des vestiaires. Mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite qui coûte cher dans la course à la Ligue des Champions.

Saint-Maximin fait le show avec Fenerbahçe

En Turquie, Allan Saint-Maximin a encore régalé avec Fenerbahçe, large vainqueur de Trabzonspor (3-0). Après une première période timide, les coéquipiers de l’ancien Vert ont déroulé. Sur le troisième but, St Max s’est fendu d’un festival de dribbles sur son aile gauche avant de délivrer un centre parfait pour Talisca. Grâce à cette victoire et à la défaite de Galatasaray, la lutte pour le titre est totalement relancée, avec seulement trois points d’écart entre les deux clubs !

Jonathan Bamba s'inscrit dans la tradition des Ex-Verts aux USA

Jonathan Bamba a inscrit son premier but en MLS sous les couleurs du Chicago Fire. Déjà passeur à plusieurs reprises depuis le début de saison, l’ancien stéphanois a cette fois trouvé le chemin des filets en ouvrant le score contre les New York Red Bulls. Malheureusement pour lui, son équipe a ensuite concédé deux buts et s’est inclinée 2-1.