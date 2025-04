La lutte pour le maintien en Arkema Première Ligue s’annonce haletante. L’ASSE, Le Havre, Reims et Strasbourg vont vivre un sprint final décisif dans la course au maintien. Le calendrier des trois dernières journées pourrait bien tout changer.

Douze équipes composent le championnat d'Arkema Première Ligue. À la fin, ce sont deux équipes qui descendent. Aujourd'hui, Guingamp qui compte trois points, est déjà condamné. La bataille pour la survie sera rude entre plusieurs équipes

L'ASSE a beaucoup de mal ces derniers mois

Avec cinq défaites consécutives, l’ASSE aborde la dernière ligne droite sans avoir véritablement une grande confiance. Cependant, les Vertes, 9e avec 16 points ont tout de même un petite longueur d'avance. Mais, cette dernière est de moins en moins importante au fur et à mesure des journées. Les stéphanoises n’ont que quatre longueurs d’avance sur Strasbourg et Reims (12 pts), leurs deux principaux concurrents directs pour la survie. La différence de but n'est en plus clairement pas en faveur des Vertes (-44). Strasbourg et Reims ont respectivement -18 et 19. Guingamp, bon dernier avec 3 points, est condamné.

Le calendrier stéphanois est redoutable. Ce samedi 12 avril, les filles de Laurent Mortel se déplacent à Dijon, solide 4e du classement. Ensuite, elles recevront Strasbourg (mercredi 23 avril), dans un choc capitalissime pour le maintien. Enfin, elles affronteront Guingamp le 7 mai, un déplacement où il faudra impérativement prendre les trois points, à moins que tout soit déjà joué avant l'ultime journée.

Avec un seul match à domicile, la mission s’annonce périlleuse. Le duel contre Strasbourg pourrait être le tournant. Le coach des Vertes Marc-Antoine Brihat a bien conscience qu'il faudra se remobiliser, après la claque infligée par le PSG (6-0) :

"Le contenu de la seconde période s'explique aussi par la causerie lors de la mi-temps. J'ai peut-être été dur avec certaines filles, mais on en avait besoin. J'avais besoin de les remobiliser, de leur remettre la tête à l'endroit. Une fois qu'il y a un tel score à la pause, je suis déjà dans les matches qui vont suivre. La priorité maintenant c'est les 3 rencontres qu'il nous reste et forcément ce déplacement à Dijon dans 15 jours. "

Le Havre, un calendrier piégeux

Le HAC, 8e avec 19 points, n’est pas encore sauvé. Leur calendrier comporte deux matchs abordables, mais aussi un défi immense. Ce dimanche 13 avril, les Havraises affrontent Strasbourg, dans une rencontre à ne pas perdre. Puis, elles recevront le PSG (23 avril), avant de terminer à Lyon, meilleure équipe de championnat. Sur le papier, les havraises ont le calendrier le plus difficile. Mais, en affrontant Strasbourg concurrentes directes, elles pourraient officialiser leur maintien lors de la 20e journée. Avec un nul ou une victoire contre Strasbourg, les Normandes prendraient une sérieuse option sur le maintien. Mais elles devront rester vigilantes jusqu’au bout.

Reims et Strasbourg : l’ultime sursaut ?

Reims et Strasbourg sont à égalité (12 points), avec un goal-average défavorable pour Reims. Les deux équipes n’ont pas leur destin totalement entre les mains, mais peuvent encore croire au maintien.

Reims jouera d’abord à Paris contre le PSG (11 avril), puis recevra Guingamp (23 avril) et se déplacera à Strasbourg (7 mai). Aucun match facile, même si Guingamp, en roue libre, pourrait offrir une opportunité.

Strasbourg aura trois duels directs : face au Havre (13 avril), l'ASSE (23 avril) et Reims (7 mai) qui pourrait faire office de finale du maintien. Un calendrier direct, risqué mais potentiellement salvateur.

Les 3 matchs à ne pas manquer : Un calendrier décisif pour l'ASSE

Strasbourg – Le Havre (13 avril) : une défaite condamnerait quasiment Strasbourg.

ASSE – Strasbourg (23 avril) : véritable “match à six points”.

Strasbourg – Reims (7 mai) : un possible match de la dernière chance.

Le suspense reste entier dans cette lutte à quatre. Chaque point vaudra cher, chaque but pourrait faire la différence. L’ASSE, malgré sa mauvaise dynamique, garde son destin entre ses mains. Mais pour se maintenir, il faudra faire mieux.

Crédit photo : Allez_LesVertes