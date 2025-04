L'ASSE a prêté plusieurs joueurs sur cette saison 2024-2025. L'été dernier, Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Karim Cissé (FC Annecy) et Mahmoud Bentayg (Zamalek SC) avaient rejoint d'autres projets. L'hiver dernier, deux autres prêts avaient été enregistrés : Ayman Aiki au SC Bastia et Jibril Othman au Royal Francs Borains.

Depuis, le latéral gauche marocain Bentayg s'est engagé définitivement en Egypte. L'ASSE expliquait il y a quelques semaines que : « le Zamalek Sporting Club a levé l'option d'achat prévue lors du prêt en septembre dernier de Mahmoud Bentayg (25 ans) et enregistre ainsi son transfert définitif ».

Bladi seul vainqueur

En National 1, Darling Bladi était sur le pont vendredi dernier. Bourg-Péronnas affrontait Valenciennes dans un choc de haut de tableau, au stade Marcel Verchère. Le piston gauche prêté par l'ASSE a disputé l'intégralité de la rencontre et devait notamment gérer Stredair Appuah, un des meilleurs ailiers du championnat. Le FBBP01 s'est finalement imposé 1-0 dans les derniers instants du match, grâce à un but de Dadoune. Pour rappel, David Le Frapper s'était exprimé à notre micro sur son joueur, en début de saison : "Il va grandir avec le temps. Pour moi, il y a encore beaucoup de marge dans ses aptitudes et dans son jeu avec ballon. Pour l'instant, il a quelques parasites, qu'il faudra corriger notamment sur sa qualité de centres et sur certains gestes défensifs. Aujourd'hui il avance bien, il tient bien son rôle dans ce système. On est quand même plus sur des performances régulières qu'irrégulières. C'est un joueur fiable. Ce prêt va être enrichissant."

Toujours en troisième division française, QRM s'est incliné 0-1 à domicile face à Nîmes, pourtant classé à la 16ème place du championnat. Beres Owusu était titulaire pour cette rencontre. En Ligue 2, le SC Bastia et le FC Annecy s'affrontaient vendredi soir (1-1 score final). Côté bastiais, Ayman Aiki est entré en jeu. Karim Cissé n'était lui pas dans le groupe des Annéciens, il a joué avec la réserve qui évolue en R1 et a inscrit un but (victoire 3-0). Enfin, Jibril Othman n'est pas entré en jeu avec le Royal Francs Borains, contre La Louvière (défaite 2-1).