En pleine reconstruction offensive, West Ham abandonne la piste Lucas Stassin. Une décision qui redistribue les cartes pour le jeune buteur de l'AS Saint-Étienne, très convoité sur le marché.

Ciblé depuis plusieurs semaines par West Ham, Lucas Stassin ne rejoindra finalement pas les Hammers. Le club londonien, en quête d'un avant-centre pour épauler la nouvelle ère de Graham Potter, s'est retiré du dossier. D'après les médias anglais, le profil du buteur belge formé à Anderlecht avait été validé en interne, mais les dernières discussions n'ont pas abouti. L'ASSE, reléguée en Ligue 2, réclamait entre 15 et 20 millions d'euros pour son attaquant, sous contrat jusqu'en 2028.

Cette sortie de route ne remet pas en cause le potentiel du joueur, auteur d'une saison convaincante dans le Forez. Avec 12 buts et 5 passes décisives, Stassin a été l'une des rares satisfactions offensives des Verts. Sa précision devant le but et sa maturité tactique, à seulement 20 ans, ont attisé l'intérêt de plusieurs formations européennes, dont Rennes, Lille, Lens ou encore Benfica. Pour autant, la direction de l'AS Saint-Étienne affiche une position claire : elle souhaite conserver Lucas Stassin et affirme ne pas être vendeuse, sauf offre exceptionnelle.

West Ham recentre sa stratégie sur d'autres pistes

En renonçant à Lucas Stassin, West Ham se concentre sur d'autres profils prometteurs pour rajeunir sa ligne d'attaque. Trois noms reviennent avec insistance dans la presse britannique : Evann Guessand (Nice), Emanuel Emegha (Strasbourg) et Mathias Kvistgaarden (Brøndby). Des joueurs au potentiel reconnu, capables de s'inscrire dans la durée et dans le style dynamique voulu par Potter.

Guessand, déjà suivi lors du dernier mercato, présente un profil technique et mobile, adapté à la Premier League. Emegha, proche d'un accord avec Chelsea, semble cependant s'éloigner de l'échiquier des Hammers. Kvistgaarden, lui, séduit par son sens du placement et sa faculté à créer du danger hors de la surface. Pour West Ham, il s'agit de trouver l'équilibre entre impact immédiat et potentiel de croissance.

L'ASSE veut garder Stassin mais pourra t-elle ?

Côté stéphanois, la fin de la piste anglaise permet d'élargir les perspectives. Lucas Stassin reste un actif important pour l'ASSE, qui ne souhaite pas le brader. Le joueur, ambitieux, vise une participation au prochain Mondial avec la Belgique et devrait quitter le club cet été. L'objectif : rejoindre un projet ambitieux qui lui garantisse du temps de jeu au plus haut niveau.

Saint-Étienne peut donc se tourner vers les clubs de Ligue 1 et les écuries allemandes, toutes attentives à l'évolution du dossier. Le mercato ne fait que commencer, et l'ASSE pourrait bien réaliser une belle opération sportive ou à defaut financière avec son jeune buteur.