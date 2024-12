Passé par l'ASSE de 2015 à 2018, Vincent Pajot s'illustre dans les Alpes du côté du FC Annecy. Avec neuf titularisations en Ligue 2 cette saison, le milieu de terrain de 34 ans occupe une place de cadre chez les Reds. Vincent Pajot revient sur la saison Annécienne au micro de Ma Ligue 2.

Un passage satisfaisant à l'ASSE

Formé au Stade Rennais, Vincent Pajot débarquait librement à Saint-Étienne en été 2015 avec l'étiquette d'un joueur confirmé (150 matchs en professionnel). Le milieu de terrain, alors âgé de 24 ans à sa signature, retrouvait alors la Ligue Europa avec les Verts en septembre 2015.

Travailleur, avec un état d'esprit irréprochable, Vincent Pajot plaisait particulièrement à Christophe Galtier. Le milieu de terrain jouait par ailleurs avec Fabien Lemoine et Kévin Théophile-Catherine, tous deux également issus du centre de formation breton. De 2015 à 2018, Pajot disputait 90 rencontres officielles avant de rejoindre le SCO d'Angers.

Le FC Annecy étonne

Cinquième de Ligue 2 avant de disputer la 15ᵉ journée, le FC Annecy était pourtant un outsider au début de la saison. Les annéciens clôturaient en effet la saison précédente avec une 14ᵉ place après une lutte acharnée pour le maintien. "On ne va pas se le cacher, ce n’était pas dans nos têtes." Avoue Vincent Pajot. "Mais le fait d’avoir cette continuité avec l’année dernière, ça nous permet d’avoir une gestion des matchs différente."

Sauvé de justesse avec l'affaire "Bordeaux - Rodez", le FC Annecy était effectivement contraint d'adapter rapidement son projet sportif. "Je leur tire mon chapeau ! (...) Affirme Vincent Pajot, avant de rajouter : "Les dirigeants ont fait un travail extraordinaire. Ils n’ont jamais paniqué."

Vincent Pajot, milieu de terrain du FCA : "On voulait au moins continuer sur le même rythme qu’avant l’intersaison. On était un peu freinés par le manque de moyens d’un club comme le nôtre. Les dirigeants ont eu des difficultés à recruter des joueurs expérimentés et confirmés. Je trouve que le club a plutôt bien réagi en recrutant malin."