L'ASSE reçoit le dauphin du championnat, l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi s'est livré devant la presse ce vendredi. L'occasion d'aborder le déplacement de l'OM dans le chaudron.

Roberto De Zerbi (Coach de l'OM) : "Après Monaco, nous étions fatigués physiquement et mentalement. On a passé une semaine à travailler. On a bien travaillé. Les joueurs sont bien. On a Rongier, par exemple, qui a eu un problème hier soir au niveau physique. Il a eu un petit coup de froid. Donc, je l'ai laissé tranquille."

Le coach alimente la concurrence à l'OM

Roberto De Zerbi (Coach de l'OM) : "La composition ? Ce n'est pas moi, en réalité, qui décide. Par exemple, Ulisses Garcia. Je ne sais pas s'il sera du match contre Saint-Etienne. Ce sont des choix qui sont parfois forcés. J'essaie d'entraîner tous les joueurs, et de faire en sorte que tous les joueurs soit concerné. Mais par exemple, Rongier n'avait pas joué en début de saison. Il a joué à Lens et il a fait un match énorme. Ce n'est pas tant moi qui choisis, ce sont eux qui me font faire mes choix. Plusieurs joueurs peuvent bousculer le onze. Je pense à Merlin, Wahi également, Brassier, Cornelius. S'ils me montrent qu'ils sont meilleurs que ceux qui jouent, ils joueront."





De Zerbi s'attend à la chaleur du Chaudron

Roberto De Zerbi (Coach de l'OM) : "Je connais bien l'importance de ce match face à l'ASSE et la chaleur du stade de Saint-Etienne. Je connais toutes les difficultés de ce match. On en a déjà parlé depuis mercredi. Il faut qu'on soit cohérent par rapport au match de Lens et par rapport au match à domicile contre Monaco. Il faut qu'on fasse un nouveau gros match à l'extérieur pour donner de la continuité. C'est maintenant qu'il faut qu'on pousse très fort, encore plus que ce qu'on fait depuis le début."