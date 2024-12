Le 14 décembre prochain à 14 h, Saint-Étienne accueillera un événement exceptionnel : la Dictée Pour Tous, organisée par l’association UPPER à la Bourse du Travail. Ce rendez-vous gratuit, axé sur le thème de la tolérance, sera marqué par le soutien d’Ibrahim Sissoko, attaquant de l’ASSE. Le joueur malien prouve qu’il reste investi en dehors des pelouses, en s’associant à des initiatives valorisant l’éducation et le vivre-ensemble.

Sissoko veut croquer la Ligue 1

Âgé de 29 ans et lié au club stéphanois jusqu’en 2026, Ibrahim Sissoko continue de se surprendre en s'accrochant dans la concurrence avec Lucas Stassin. Cette saison, Sissoko a disputé 13 rencontres, accumulant 765 minutes, pour 3 buts et 1 passe décisive. Bien que ses statistiques offensives restent modestes, son rôle de pivot et son influence dans le jeu font de lui un joueur majeur d'Olivier Dall'Oglio. Avec un xG (buts attendus) de 4,20, son efficacité devant le but pourrait encore largement s’améliorer, mais il demeure une menace constante pour les défenses adverses. Ses efforts et son travail pour l’équipe témoignent d'un joueur qui ne lâche pas et souhaite s'imposer en Ligue 1.

Sport et tolérance : un message fort

En dehors des terrains, Ibrahim Sissoko n'oublie pas d'où il vient et n'hésite pas à répondre présent. Après avoir reçu de jeunes joueurs parisiens la semaine dernière, Ibra récidive et poursuit son implication. Le soutien de Sissoko à la Dictée Pour Tous témoigne de son engagement. En mettant en avant des valeurs comme l’inclusion et le respect, cet événement cherche à fédérer autour d’un message positif. Il s’inscrit dans une dynamique où sport et culture se rencontrent pour inspirer toutes les générations, et en particulier les jeunes. Un lot spécial sera même offert aux supporters de l’ASSE, renforçant le lien unique entre le club et sa communauté.

Pour participer à cet événement alliant sport, culture et engagement, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur www.dicteepourtous.fr. Une belle opportunité d’allier réflexion et convivialité, aux côtés d'Ibra Sissoko, et de montrer que la tolérance est bien plus qu’un simple mot.