Les jeunes stéphanois Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku représenteront la France U18 lors de l’UEFA Friendship Cup 2025 en Suisse. Une belle reconnaissance pour la formation stéphanoise.

La fin de saison sera internationale pour deux jeunes pousses de l’AS Saint-Étienne. En effet, Nadir El Jamali (milieu offensif) et Luan Gadegbeku (milieu défensif et néo-pro), tous deux nés en 2007, figurent dans la liste des vingt joueurs convoqués par le sélectionneur Landry Chauvin pour disputer l’UEFA Friendship Cup 2025.

Ce tournoi de prestige, organisé à Nyon (Suisse) du 1er au 10 juin, regroupe plusieurs nations prometteuses du football mondial. Les Bleuets affronteront dans le groupe A les États-Unis (1er juin), l’Argentine (4 juin) et l’Australie (7 juin). En fonction de leurs résultats, ils joueront ensuite soit la finale, soit un match de classement le 10 juin. Tous les matches auront lieu au Colovray Sports Center.

El Jamali et Gadegbeku : l’avenir du milieu stéphanois ?

Les supporters stéphanois peuvent se réjouir : la présence de deux jeunes issus du centre de formation en équipe nationale est une belle vitrine pour le club et un gage de qualité pour l’avenir. Nadir El Jamali, profil technique et créatif, et Luan Gadegbeku, récupérateur infatigable, incarnent parfaitement la nouvelle génération stéphanoise.

Leur convocation n’est pas une surprise pour les observateurs de la formation verte. Tous deux ont brillé cette saison dans les équipes U17 et U19 de l’ASSE, attirant régulièrement l’attention du staff professionnel. Leur participation à une compétition internationale pourrait accélérer leur intégration dans le groupe pro dès la préparation estivale.

Un tournoi stratégique pour la France (et pour Sainté)

L’UEFA Friendship Cup constitue un test intéressant pour la génération 2007, appelée à former l’ossature des prochaines équipes de France jeunes. Le niveau est relevé : le groupe B regroupe notamment le Japon, le Portugal, le Sénégal et l’Uruguay. Une finale contre l’une de ces sélections serait un beau défi pour les Bleuets.

Pour Saint-Étienne, ces sélections permettent aussi de valoriser le travail de formation réalisé au centre Robert-Herbin, et de montrer que l’ASSE reste un acteur majeur dans le développement de jeunes talents. En pleine réflexion sur son projet sportif, notamment en Ligue 2, ces signaux positifs sont les bienvenus pour un club en quête de reconstruction.