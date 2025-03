Ce week-end, les joueuses de l'ASSE ne disputeront pas de match de championnat d'Arkema Première Ligue. Mais, ce n'est pas pour autant qu'elles se reposeront, bien au contraire ! Ce samedi à 15h, elles recevront le PSG à l'occasion de la demi-finale de la Coupe de France. Un match très attendu par les supporters stéphanois.

Un parcours remarquable pour l'ASSE

Depuis leur entrée en lice dans la compétition, les joueuses de Marc-Antoine Brihat ont réalisé un parcours exemplaire. Elles ont successivement éliminé l'OM, Reims et le LOSC pour atteindre ce dernier carré. Un parcours, qui permet d'ajouter une note positive à cette saison où l'ASSE se bat pour assurer son maintien.

Le PSG, un adversaire redoutable

De leur côté, les Parisiennes ont dû batailler pour écarter Angers, Nantes et Le Mans. Habituées aux grands rendez-vous, elles partiront favorites. Mais, les stéphanoises ont la chance de pouvoir jouer devant leur public ! Plus de 1 000 places étaient d'ailleurs écoulées ce lundi. Aujourd'hui, il en reste moins de 300.

⏳ Moins de 300 places encore disponibles avant le "guichets fermés" au Salif-Keita 🥰 🎟️ Votre billet pour la demi-finale de @coupedefrance

👉 https://t.co/QiinadP61R pic.twitter.com/QbhonIppHC — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) March 5, 2025

Marc-Antoine Brihat croit en l'ASSE

Après la qualification contre le LOSC, le coach stéphanois s'était projeté sur ce choc face au PSG : "On va avoir la chance de recevoir le PSG, ça va être un match compliqué, ça on le sait dès le début. Forcément, sur une demi-finale, on doit être capable de rivaliser. C’est vrai que je préfère les jouer à domicile plutôt qu’à l’extérieur. Sur un match, tout est possible. Je me dis qu’on peut avoir la capacité de rivaliser sur 90 minutes. Je sais que les joueuses vont avoir hâte de jouer ce match-là, mais il ne faut pas oublier le championnat avec des matchs importants qui vont arriver dans les semaines à venir."

Une autre demi-finale à suivre

L'autre demi-finale opposera Le Havre au Paris FC ce vendredi à 18h30. Une rencontre qui déterminera l'éventuel adversaire des Vertes en cas d'exploit.

Les stéphanoises rêvent d'une finale et comptent sur le soutien de leurs supporters ce week-end. Rendez-vous ce samedi pour un match qui pourrait permettre d'accéder à la finale.

Crédit photo : Allez_LesVertes