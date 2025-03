La bataille pour le maintien s’intensifie en Ligue 1. À l’approche des dernières journées de la saison 2024-2025, Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier se battent pour leur survie. Chaque détail compte. L’ASSE doit saisir chaque opportunité pour prendre l’ascendant. Une bonne nouvelle vient de tomber dans le cadre de la course au maintien !

Actuellement 17e avec 19 points, Saint-Étienne joue sa survie. Le match contre Montpellier en 26e journée sera un tournant important. Les Verts doivent tout donner pour prendre trois points contre un concurrent direct. Avec un calendrier entre matchs abordables et rencontres périlleuses, chaque victoire comptera.

L’ASSE pourra s’appuyer sur le retour de quelques joueurs absents depuis longue date. Eirik Horneland, focus sur l'objectif maintien, devra également questionner son approche tactique et sa stratégie pour s’imposer et relancer l’espoir d’un maintien. Les Stéphanois devront également être solides défensivement, car Montpellier, malgré sa position de dernier, possède des atouts offensifs capables de faire la différence.

Outre l’aspect tactique, l’ASSE devra aussi montrer un mental d’acier. À ce stade de la saison, la pression est immense. Chaque match devient une finale et les joueurs devront répondre présents.

Un calendrier toujours aussi piégeux pour l'ASSE

La route vers le maintien reste semée d’embûches. Après Montpellier, les Verts affronteront le Paris-SG, Lens, puis Lyon, trois équipes du haut de tableau. Les confrontations directes, entre équipes mal classées, seront donc décisives.

Le match contre Montpellier pourrait être un tournant. Une victoire permettrait à l’ASSE de faire un grand pas vers l'objectif maintien. Montpellier se retrouverait alors en très mauvaise posture. Ce duel pourrait bien marquer un basculement dans la dynamique des Verts, qui enchaîneraient ensuite des rencontres plus compliquées.

Une absence majeure pour Montpellier

Un élément pourrait bien aider Saint-Étienne. Jordan Ferri, cadre du Montpellier HSC, manquera ce match crucial pour les deux équipes. En effet, suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes dans une période incluant 10 rencontres, l'ancien lyonnais ne pourra pas croiser la route de son meilleur ennemi.

Son absence est un coup dur pour les Héraultais. Expérimenté et influent, il apporte stabilité et agressivité au milieu pailladin. Montpellier perd un atout important. Les Verts doivent en profiter. Ce match s’annonce comme un tournant. Si l’ASSE parvient à l’emporter, elle relancerait totalement sa saison. Mais une défaite compliquerait encore plus la mission maintien.

Le communiqué de la LFP

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 11 mars 2025 à 0h00.

Clément AKPA (AJ Auxerre)

Kelvin AMIAN (FC Nantes)

Dïlane BAKWA (RC Strasbourg Alsace)

Jonathan CLAUSS (OGC Nice)

Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC)

Seko FOFANA (Stade Rennais FC)