La lourde défaite de l’ASSE passe très mal du côté du Forez. Humiliés par l’OGC Nice, les Verts doivent se relancer rapidement et laver l’affront. Olivier Dall’Oglio va devoir trouver les leviers pour inverser la tendance très rapidement. Un électrochoc se produira-t-il ? En tout cas, les groupes de supporters ont rencontré les joueurs. Retour sur le début de semaine de l’ASSE.

Les Verts viennent de s’incliner 8-0 à Nice. Une défaite historique qui fera date en Ligue 1. Une prestation indigne qui a couvert de honte l’ensemble du Peuple Vert. Dès le lendemain de cette déroute, l’Etrat a pu constater la colère de certains via différents graffitis et banderoles déposées. Les groupes de supporters ont rapidement demandé à être reçu. La nouvelle Direction de l’ASSE entend bien marcher main dans la main avec les poumons de Geoffroy-Guichard. Le groupe d’Olivier Dall’Oglio a ainsi rencontré plusieurs membres de ces groupes.

Les joueurs de l’ASSE face aux groupes de supporters

Pour des raisons organisationnelles, la rencontre s’est scindée en deux temps. Les Green Angels ont été reçus ce lundi soir. Un groupe conséquent était présent. Selon nos retours, les échanges sont restés courtois. Ce fut également le cas ce mardi où plusieurs membres de Magic Fans ont également été entendus. Si les supporters sont conscients des enjeux sportifs et des difficultés qui attendent l’ASSE cette saison, un comportement irréprochable a été demandé aux hommes d’Olivier Dall’Oglio. Le visage affiché à Nice se trouve aux antipodes des valeurs stéphanoises et ceci a été rappelé aux joueurs.

Choses dites, une réaction de la part du groupe est attendue par les supporters qui entendent bien ne plus connaître pareille humiliation à l’avenir. Après avoir longtemps espéré la vente du club, le Peuple Vert est capable de s’armer de patience, mais ne reniera à aucun moment les valeurs qu’ils défendent.

Les réunions se sont enchaînées

En interne, plusieurs réunions ont eu lieu suite à la déroute niçoise. Que ce soit à la Direction du club ou parmi le groupe d’Olivier Dall’Oglio. La défaite à Nice est considérée comme inacceptable. Sans tomber dans le catastrophisme, on souhaite identifier les causes de cette faillite collective afin de repartir de l’avant. L’ASSE vise le maintien et reste pleinement en course. La saison sera compliquée, mais on s’y prépare du côté du Forez. Pour s’en sortir, il faudra afficher d’autres attitudes. Les joueurs sont prévenus. Ils seront attendus ce dimanche.