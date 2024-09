Les Verts ont subi une véritable humiliation à Nice (8-0). Complètement dépassée de la 1re à la dernière minute, l’ASSE a coulé dans des proportions inédites. Des accidents de parcours que d’autres clubs et joueurs ont déjà vécu par le passé. Pour Ouest-France, Benoit Costil a donné quelques conseils aux Stéphanois.

« Une bouteille de vin rouge et deux trois binouzes » pour l’ASSE

Passé par Auxerre et Bordeaux, Benoit Costil a connu plusieurs lourdes défaites dans sa carrière. On peut citer avec Bordeaux un 6-0 concédé à Rennes (16 janvier 2022), un 6-2 reçu au Parc des Princes (30 septembre 2017) ou encore avec Auxerre un 0-5 pris à domicile face à Toulouse (11 janvier 2023). Rompu à l’exercice bien malgré lui, l’ancien gardien international français a donné quelques conseils aux Verts pour tourner la page.

« Il vaut mieux prendre une fois 8-0 que huit fois 1-0. Ça fait mal, ça pique sur le moment, mais si le groupe est fort et soudé, s’entend bien… On peut organiser un repas d’équipe, une bonne petite tablée, on sort une petite bouteille de vin rouge et deux trois binouzes pour qui veut boire, préconise Benoit Costil. On se remet les idées en place et le match suivant, on montre qu’on a la dalle, que c’était un accident et ça ne se reproduira plus. On a envie de vite reprendre l’entraînement, la compétition. Je ne pense pas que ce soit la solution de refaire de la vidéo pendant 1h30 après un match comme ça ».

« Se protéger des médias »

Pour l’ancien gardien rennais, caennais, bordelais, auxerrois et lillois, notamment, les joueurs et le staff de l’ASSE doivent se couper quelques temps des médias et réseaux sociaux. « Se protéger des médias, réseaux sociaux, parce qu’ils vont être moqués, estime Benoit Costil. Il y a un sentiment de honte, d’humiliation, mais il faut l’accepter. Il faut se couper un peu du monde extérieur et se réfugier en équipe avec ses coéquipiers, sa famille. Ça peut aussi être un mal pour un bien et permettre, dans la difficulté, de fédérer un groupe ».

Pour les Verts, espérons sincèrement que cette humiliation serve d’électro-choc. Dimanche à Nantes (17h00), c’est un déplacement qui s’annonce déjà capital pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio.