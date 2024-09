Le championnat d’Arkema Première Ligue fera son retour ce week-end. Lors de sa première journée, l’ASSE se déplacera à Reims comme l’an passé. Dans une interview pour Le Progrès, Sarah Cambot évoque son arrivée dans le Forez.

Sarah Cambot, une recrue importante pour l’ASSE

Le 21 juin dernier, la milieu de terrain de 31 ans Sarah Cambot est devenue la quatrième recrue du mercato stéphanois. Arrivé en provenance d’un autre club de première division, Guingamp. D’ailleurs lors de son arrivée dans le Forez, elle a été agréablement surprise. » J’ai été reçu par le coach, le président, il y avait le service communication. On a aussi fait une visite médicale. Cela peut paraître logique chez les garçons, mais ça ne l’est pas forcément dans le football féminin. De suite, je suis rentrée dans quelque chose de très professionnel et c’est ce que je suis venue chercher ici. «

Depuis des décennies, l’ASSE est l’un des clubs les plus populaires de l’hexagone. Depuis toutes petites, Sarah Cambot à eu l’habitude d’entendre parler de ce club mythique. » C’est un club mythique qui donne envie d’être découvert : les infrastructures, le stade Geoffroy-Guichard… Depuis que je suis là, je suis presque une enfant. Il y a des choses que je regarde avec de grands yeux «

Une milieu de terrain buteuse ?

L’une des forces de Sarah, c’est sa régularité. Depuis plusieurs saisons, la joueuse de l’ASSE enchaîne les rencontres et empilent les buts. En effet, en 4 ans elle a inscrit un total de 21 buts

2023/2024 : 22 matchs, 4 buts

2022/2023 : 22 matchs,7 buts

2021/2022 : 22 matchs, 5 buts

2020/2021 : 20 matchs, 5 buts

Laurent Mortel lui a d’ailleurs lancé le défi de marquer six buts cette année. » Six buts, je l’ai déjà fait, donc c’est réalisable. Dix, jamais, mais ça peut être un challenge pour voir si le coach a raison ou pas. Si je peux le faire, je ne m’en priverai pas. En grandissant et en changeant de poste, si j’arrive à cinq buts et autant de passes décisives, ça m’ira très bien aussi. Marquer me fait tout autant plaisir que de faire marquer mes coéquipières. «

Il faut dire que Sarah possède aussi une expérience comme attaquante avant d’être repositionnée au milieu du terrain. » En changeant de poste, il a fallu retrouver des automatismes. J’ai dû réfléchir différemment. […] ». Réponse dès ce weeek-end ?