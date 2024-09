L’ASSE se déplace à Nice ce vendredi. Franck Haise et ses hommes ne comptent qu’un point de plus que les Verts et auront un cœur de s’imposer pour enfin décoller au classement. L’entraîneur niçois va devoir composer avec plusieurs absences importantes. Voici le onze probable de l’OGCN.

Nice en rodage

Après quatre rencontre, Nice semble toujours en rodage. Les aiglons ont changé de coach cet été et accueilli l’ancien Lensois Franck Haise. Une nouvelle aventure pour le sang et or. Classé douzième de Ligue 1, ils peinent à prendre leur envol et souhaiteront impérativement l’emporter à domicile face aux Verts.

Saison de Nice

(J1) Auxerre – Nice : Défaite 2-1

(J2) Nice – Toulouse : Nul 1-1

(J3) Angers – Nice : Victoire 1-4

(J4) Marseille – Nice : Défaite 2-0

Des absences qui pèsent

Franck Haise (Entraîneur de l’OGC Nice) : » Il n’y a pas de gros changements. Pour Morgan Sanson (touché à la cheville), j’avais l’espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement collectif cette semaine, mais ça ne sera pas le cas. On ne le retrouvera pas tout de suite. Je crois que ce sera plutôt pour octobre. Hicham Boudaoui (sévèrement blessé au genou) a repris un entraînement de réathlétisation, ça avance plutôt bien. On verra dans les deux semaines et demie qu’il reste avant la trêve si on peut le récupérer. On a un petit doute sur Issiaga Camara, il a un problème tendineux. Il était en soins hier (mardi 17 septembre). Il devrait quand même s’entraîner aujourd’hui. Et il manque toujours Terem Moffi (rupture des ligaments du genou) et Gaëtan Laborde (lui aussi touché au genou). »

Des absences auxquelles s’ajoutent celle de Jéremy Boga touché au tibia cette semaine.

Le 11 probable de l’OGC Nice

Selon la dernière édition de Nice-Matin, Franck Haise va devoir revoir ses plans face aux Verts. Touché par de nombreuses blessures, le coach niçois va innover. Pas de surprise dans les buts, où le solide international polonais Bulka tiendra son poste. Une défense à trois devraient être conservée avec Bombito, Youssouf et Dante. Les couloirs seront animés par Bard et Clauss qui joueront le rôle de piston. Rosario et Ndombele assureront la récupération et l’animation du milieu de terrain. Offensivement, Cho et Bouanani pourraient alimenter l’avant-centre débarqué de Dortmund Moukoko.

Composition probable : Bulka – Bombito, Youssouf, Dante – Clauss, Rosario, Ndombele, Bard – Cho, Moukoko, Bouanani.