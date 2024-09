Le championnat d’Arkema Première Ligue débutera dans quelques jours. Les douze équipes de première division sont prêtes à refouler les pelouses. Laurent Mortel et l’ASSE se rendront à Reims lors de la première journée. Une affiche qu’il sera possible de suivre gratuitement.

Place au championnat

Contrairement au championnat de Ligue 1, il ne faudra pas débourser une très grosse somme pour suivre la première division féminine. Comme l’an passé, les diffusions seront accessibles via la plateforme FFFtv, et deux affiches seront diffusées sur Canal + Foot. La plupart des matchs de l’ASSE devraient être assurés sur la plateforme de la FFF. Une bonne nouvelle pour tous les fans de l’ASSE.

Cette saison, l’ASSE affiche de belles ambitions. Après une préparation plutôt intéressante, malgré le fait qu’elle se soit conclue par une défaite 2-1 face à Strasbourg, l’objectif sera de faire mieux que la saison passée. Les Vertes avaient pour objectif de se maintenir, et étaient allées décrocher une superbe 7ᵉ place. En quelques mois, l’effectif a beaucoup changé avec l’arrivée de nombreuses recrues, mais aussi avec un bon nombre de départs. Après le succès acquis il y a deux semaines face à Reims, Laurent Mortel se montrait satisfait. « On se rapproche de ce que l’on est capable de produire même s’il reste des axes de progression. Ce match va nous permettre d’extraire des vidéos pour pouvoir travailler et corriger nos manquements. » Cependant, la défaite face à Strasbourg a montré qu’il faudrait aussi rester très concentré. » On a prit un but sur l’une de leurs rares occasions en deuxième période. Cela va nous servir pour la suite, qu’il n’y ai pas d’excès de confiance sur cette phase de préparation. » »

Arkema Première Ligue, les dates enfin connues !

Sur ses réseaux sociaux, le compte de l’Arkema première Ligue a dévoilé les horaires des quatre premières rencontres de la saison. Comme l’an passé, les stéphanoises débuteront face à Reims. Un match diffusé sur FFF tv le samedi 21 septembre à 17h. Un horaire que les Vertes vont sans doute beaucoup connaître cette saison, puisqu’il s’agit de celui du multiplex.

Les quatre premières journées de l’ASSE