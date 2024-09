C’était la trêve internationale pour de nombreuses sélections lors de la semaine précédant le match contre le LOSC. Au niveau de la formation, la donne est un peu différente, notamment chez les U16 et U17. En effet, l’équipe de France U17 se rassemblait cette semaine pour y effectuer une double confrontation contre l’Ouzbékistan à Clairefontaine. Des rencontres qui ont pour but de se préparer aux matches de qualification de l’Euro U17 2025, prévu en Albanie.

Deux stéphanois convoqués

Comme c’est le cas depuis la saison dernière, le sélectionneur français Lionel Rouxel a convoqué deux joueurs issus du centre de formation de l’ASSE. Le buteur Djylian Nguessan qui a fait ses premiers pas avec la réserve du club cette saison à seulement 16 ans. Aussi, le milieu de terrain Paul Eymard fait partie de cette liste comme lors de chaque rassemblement.

Tous les deux titulaires pour cette rencontre jouée hier, ils ont été décisifs et se sont distingués positivement.

Deux stéphanois buteurs en équipe de France !

Le match n’a pas été retransmis, mais selon le résumé de la FFF, les deux stéphanois se sont montrés décisifs : « Dominateurs, les joueurs de l’Équipe de France U17 prennent d’assaut le but ouzbek dès les premières minutes. Une domination qui peine cependant à se concrétiser jusqu’à ce que Paul Eymard trouve l’ouverture dans le dernier quart d’heure (1-0, 33e). Solide durant une demi-heure, l’Ouzbékistan craque après l’ouverture du score ensuite n concédant coup sur coup les deuxième et troisième buts de la rencontre, inscrits par Djylian Nguessan (2-0, 42e puis 3-0, 45e). À la pause, les Bleuets comptent trois buts d’avance.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Abdoulaye Camara, capitaine du jour, continuent d’avoir le pied sur le ballon tout en gérant le tempo du match. Après avoir opéré plusieurs changements, ils ajoutent un nouveau but pour sceller définitivement la partie par l’intermédiaire de Tidiane Diarrassouba, entré deux minutes plus tôt (4-0, 68e). On en restera là. Français et Ouzbeks se retrouveront ce vendredi 20 septembre à 11h00 sur le terrain Michel Hidalgo du CNF Clairefontaine. »