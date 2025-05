Entre préparation du sprint final en Ligue 1, derniers matchs pour les jeunes et duel important pour la section féminine, l’ASSE aborde une semaine capitale sur tous les fronts. Avant cette finale à Reims, le groupe professionnel va se refermer sur lui-même. aucune séance ouverte au public.

Alors que l’équipe professionnelle masculine s’apprête à jouer sa survie en Ligue 1 McDonald’s lors du déplacement à Reims samedi soir, le club vit une semaine chargée et structurée. Voici le programme complet du 5 au 11 mai.

La semaine de l'ASSE

Lundi 5 mai

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 6 mai

Entraînement des pros (huis clos)

Entraînement des pros féminines ouvert au public à 10h30 (Stade Salif-Keita)

Mercredi 7 mai

Entraînement des pros à huis clos

Arkema Première Ligue (J22) : Guingamp – ASSE (17h, Complexe sportif Akademi EAG)

Jeudi 8 mai

Entraînement des pros à huis clos

Conférence de presse d’avant-match #SDRASSE

Vendredi 9 mai

Entraînement des pros à huis clos

Annonce du groupe pour Reims

Samedi 10 mai

Challenge des Mâtrus au Geoffroy-Guichard

National 3 (J25) : ASSE – Chamalières (18h, stade Aimé-Jacquet)

Ligue 1 (J33) : Reims – ASSE (21h, Stade Auguste-Delaune)

Dimanche 11 mai

Challenge des Mâtrus (suite)

Soins et séance à huis clos pour les pros

U19 National (J26) : Ajaccio – ASSE (15h, stade Dume-Luciani)

U17 National (J26) : ASSE – Grenoble (15h, stade Georges-Bereta)

Une semaine clé à tous les niveaux

Les Verts pourraient être fixés quant à leur avenir dès cette semaine. S'ils ne l'emportent pas à Reims, ils pourraient d'ores et déjà voir leurs chances de se maintenir s'envoler. Les probabilités d'accéder aux barrages sont plus faibles que jamais mais les stéphanois n'ont pas le droit de lacher. A Eirik Horneland et son groupe de tout donner. Au-delà de l’affrontement crucial face à Reims pour rester dans la course au maintien, l’ASSE joue gros dans toutes ses sections : la N3 doit se rassurer, les féminines espèrent finir en beauté leur saison d’Arkema Première Ligue, tandis que les jeunes joueront les dernières journées de championnat.

Source : ASSE.fr