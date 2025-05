L'ASSE a envoyé plusieurs joueurs s'aguerrir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Beres Owusu (Quevilly Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas) et Karim Cissé (Annecy) avaient quitté le club l'été dernier. D'autres joueurs avaient été prêtés cet hiver : Ayman Aiki (Bastia) et Jirbil Othman (Francs Borains). Certains d'entre eux étaient sur le pont ces derniers jours. Retour sur leurs performances.

Jibril Othman a d'ores et déjà terminé sa saison avec Francs Borains. L'attaquant prêté par l'ASSE a enchaîné les courtes entrées en jeu ces dernières semaines et a vu son club finir à la 12ème place en deuxième division belge. De son côté, Karim Cissé n'apparaît plus dans le groupe d'Annecy en Ligue 2 depuis plusieurs semaines. Son entraîneur Laurent Guyot avait évoqué des "raisons d'efficacité et de groupe" pour justifier cette mise à l'écart. La situation n'est pas non plus idéale pour Ayman Aiki. L'ailier né en 2005 n'a plus joué la moindre minute en Ligue 2 depuis environ un mois...

Owusu et Bladi titulaires

Beres Owusu était une novelle fois titulaire avec QRM vendredi dernier. Les hommes de David Carré se sont malheureusement inclinés 1-3. Le défenseur stéphanois s'est cependant distingué en s'offrant une jolie passe décisive. Pour rappel, Owusu s'était exprimé à notre micro il y a quelques semaines : "J'ai toujours souhaité m'imposer à l'ASSE, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Maintenant tout dépendra du discours du club. Mais j'irai à la préparation cet été avec la même envie, pour m'imposer et j'espère que ça le fera. (...) Je parle très souvent avec Loïc Perrin. Il suit pas mal les matchs, des fois il essaye de me faire des retours. Des retours avec une analyse vidéo même parfois."

Toujours en National 1, Darling Bladi a disputé 88 minutes de jeu avec le FBBP01. Villefranche a toutefois réussi à accrocher Bourg-Péronnas au Stade Verchère (0-0).