La lutte pour le maintien en Ligue 1 s’annonce plus compliquée que jamais pour les Verts. Après la 32ᵉ journée, quelques équipes peuvent encore être concernées : Angers, Reims, Nantes, Le Havre, l’ASSE ? Retour sur leurs calendriers respectifs.

33ᵉ journée - 11 mai 2025

🆚 Reims - Saint-Étienne

🆚 Le Havre - Marseille

🆚 Montpellier - PSG

🆚 Auxerre - Nantes

🆚 Angers - Strasbourg

34ᵉ journée - 18 mai 2025

🆚 Saint-Étienne - Toulouse

🆚 Lille - Reims

🆚 Strasbourg - Le Havre

🆚 Montpellier - Nantes

🆚 Lyon - Angers

Les matchs restants club par club

Reims (33 points)

J33 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lille (extérieur) — 18 mai



Angers (33 points)

J33 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lyon (extérieur) — 18 mai



Nantes (32 points)

J33 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 MHSC (domicile) — 18 mai







Le Havre (31 points)

J33 : 🆚 Marseille (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 18 mai



Saint-Étienne (27 points)

J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai



Montpellier (16 points)

J33 : 🆚 PSG (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Nantes (domicile) — 18 mai



Classement de la Ligue 1 (places 13 à 18 après J32)

Reims – 33 pts (-11) Angers – 33 pts (-16) Nantes – 32 pts (-17) Le Havre – 31 pts (-29) Saint-Étienne – 27 pts (-38) Montpellier – 16 pts (-50)

Avec quatre longueurs de retard sur Le Havre, l'ASSE est plus proche que jamais d'une retour en Ligue 2. Une saison pénible qui pourrait aboutir en toute logique sur une relégation qui laisserait tout de même un immense sentiment de gachis pour l'AS Saint-Etienne. Pour se sauver, les stéphanois devront impérativement l'emporter à Reims en espérant que Le HAC chute à domicile face à l'OM. Si tel est le cas, les Verts reviendraient à une longueur des normands. Il faudrait alors espérer une nouvelle défaite des havrais sur la pelouse de Strasbourg, tout en l'emportant à domicile face à Toulouse. L'équation parait aussi simple à comprendre que complexe à réaliser. L'ASSE n'a plus le choix. Plus de calculs à présent pour les Verts.