Depuis le 29 décembre dernier, les joueurs de l'ASSE sont coachés par Eirik Horneland. Nommé entraîneur de l'ASSE le 20 décembre dernier, il a dirigé son premier entraînement quelques jours avant la réception de Reims. Dans son dernier Inside Match, le club nous propose de revivre ces dernières semaines. Trois joueurs stéphanois ont d'ailleurs pu s'y exprimer !

Avant le match contre Reims, c'est le défenseur central de l'ASSE Dylan Batubinsika qui parlait de son nouveau coach.

"Je pense qu'on va s'adapter très rapidement à ce nouveau système."

"Franchement, on a une nouvelle façon de voir les choses, enfin, on a une nouvelle philosophie de jeu. Donc il faudra s'adapter très rapidement. Mais voilà, sur ces deux premiers entraînements, on a pris plaisir, on a touché le ballon. On va rentrer dans le vif du sujet jour après jour."

Sur le coach qui ne parle pas Français : "Non, pour ma part, non (ce n'est pas compliqué). Après, pour ceux qui parlent moins anglais, ils ont des coéquipiers qui peuvent leur traduire tout ce que le coach dit ou tout ce que le staff dit. Donc, je pense qu'on va s'adapter très rapidement à ce nouveau système."

Les réactions des joueurs de l'ASSE après le match

Augustine Boakye (Ailier de l'ASSE) : "Belle victoire, belle victoire. Belle victoire, pour les équipes, pour les équipes, c'est très important pour nous."

Pierre Ekwah (Milieu de terrain de l'ASSE) : " Oui, après, on prend un but, mais sinon, oui, c'est un bon match. On a su bien jouer au ballon, on a su bien défendre, on a résisté à leurs attaques. On a fait en sorte que, pas trop de champ se crée. On a mis nos actions dans le but, donc c'est plus important.

Si vous avez fait du plaisir, moi aussi, j'ai pris du plaisir. C'est tout ce que j'ai aimé, et c'est parfait. Donc ouais, on kiffe, et maintenant, on va se concentrer sur une nouvelle semaine, contre Paris."