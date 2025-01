Jean-Michel Larqué, légende de l'ASSE, n'a pas sa langue dans sa poche. Habitué de l'émission, Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC, l'ancien milieu de terrain des Verts s'est exprimé sur le niveau de la Ligue 1.

Jean-Michel Larqué : "Ce mardi, j'ai regardé le match d'Al-Qadsiah en Coupe d'Arabie Saoudite. J'ai vu un Aubameyang affuté. J'ai regardé et je me suis moins ennuyé que par rapport à un match de Ligue 1 ! Ne m'en voulez pas si je manque d'enthousiasme pour le football français. La situation du foot français et de sa Ligue 1 m'attriste. Cristiano Ronaldo à 1000 fois raison. Ce ne sont pas les prestations de Lille et Brest au premier tour de Ligue des Champions qui vont me faire changer d'avis. Il faut toujours des exceptions pour confirmer la règle.

Un foot français dans le creux de la vague

Jean-Michel Larqué : "Le foot français et les clubs ne s'appartiennent plus. Les clubs se sont jetés dans les bras de financiers américains, canadiens ou anglais. Le fonctionnement des centres de formation est le cadet de leurs soucis. Nous allons en subir les conséquences. Ce sera de pire en pire. La LFP s'est jetée dans les bras de CVC. Labrune s'est jeté dans les bras de DAZN pour une misère. Tout cela doit nous interpeller.

La qualité du produit pose un problème. Les audiences TV de l'équipe de France et du championnat sont en bernes. Les clubs amateurs, c'est la même chose. On est passé de 22.000 licenciés à 14.000. Tout le monde s'en branle !"

Larqué dézingue la Ligue 1

Jean-Michel Larqué : "Je suis d'accord avec Ronaldo dans le sens où il en parle par rapport à une équipe de France qui était, il y a peu, championne du Monde. Notre Championnat est déclassé. Il n'y a plus une vedette dans le foot français. Regardez le dernier match, Marseille - Le Havre. Mais quelle tristesse ! Je n'ai que de la peine. Des matchs comme ça, nous en avons à la pelle chaque week-end !"