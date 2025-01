Denis Bouanga a quitté l'ASSE après la relégation des Verts en Ligue 2. Depuis, il cartonne en MLS sous les couleurs de Los Angeles FC. À 30 ans, il pourrait faire son retour en France. C'est sa volonté et Rennes s'intéresse à l'ancien ailier stéphanois.

Après son départ de l’ASSE à la suite de la relégation en Ligue 2, Denis Bouanga brille en Major League Soccer avec Los Angeles FC. À 30 ans, l’international gabonais est devenu un acteur majeur du championnat américain grâce à des statistiques impressionnantes : 69 buts et 31 passes décisives en 106 matchs toutes compétitions confondues. S’il évolue principalement en tant qu’ailier gauche, sa polyvalence et son efficacité ont fait de lui un joueur incontournable.

Mais Bouanga nourrit depuis plusieurs mois l’envie de retrouver la Ligue 1. Déjà l’hiver dernier, il avait exprimé publiquement son souhait de revenir en Europe. Toutefois, les négociations n’avaient pas abouti, notamment en raison de son salaire conséquent (2,3 millions d’euros nets par an) et de l’indemnité de transfert élevée demandée par LAFC. Aujourd’hui, la situation semble avoir évolué, et plusieurs clubs se montrent intéressés, dont le Stade Rennais à en croire les informations de FootMercato.

Le Stade Rennais sur Bouanga

En quête de renforts offensifs, Rennes pourrait se positionner pour attirer Denis Bouanga. Le club breton, qui a déjà fait sensation cet hiver en recrutant Seko Fofana et Brice Samba, ne cache plus ses ambitions. Avec des moyens financiers accrus et une stratégie de recrutement qui vise des joueurs chevronnés, Rennes semble déterminé à frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts.

Bouanga, de son côté, serait séduit par l’idée de rejoindre un projet en Ligue 1. Selon FootMercato, il aurait notamment refusé une offre alléchante des Tigres de Monterrey, préférant un retour en Europe. Sous contrat avec Los Angeles jusqu’en 2027, son transfert pourrait coûter environ 10 millions d’euros. Un montant que Rennes serait prêt à assumer pour renforcer son secteur offensif, même si des clubs italiens surveillent également la situation.

Le dossier Bouanga pourrait s’accélérer dans les jours à venir. Si Rennes concrétise cette piste, le club ajouterait une nouvelle arme redoutable à son effectif. Reste à voir si les ambitions bretonnes permettront de conclure cette opération face à une concurrence européenne bien présente.