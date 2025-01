L'ASSE a gagné contre Reims ce samedi à Geoffroy Guichard (3-1). Après cette belle victoire qui a donné du baume au cœur à tout le peuple vert, revivez la semaine de préparation et l'inside de la rencontre.

Après une fin d'année 2024 délicate, l'ASSE se devait de réagir. Pour cela, les dirigeants stéphanois ont fait le choix de remercier Olivier Dall'Oglio et de le remplacer par Eirik Horneland. Un choix audacieux pour un entraîneur qui n'a connu que le championnat norvégien. Pour sa première, le néo-stéphanois a étonné Son équipe a été intense, agressive et joueuse.

L'ASSE s'impose logiquement

En effet, l'entame de match a été séduisante avec plusieurs occasions franches manquées (L. Mouton, Stassin, Cafaro). D'ailleurs, les rémois ont eu marqué sur l'une de leurs seules tentatives (Nakamura). À la mi-temps, le score est de 1-0 pour les visiteurs. Mickaël Nadé prend les choses en main au retour des vestiaires et donnent un cadeau à Boakye qui marque son premier but de la saison. L'attaquant ghanéen va même s'offrir un doublé sur un excellent service de Lucas Stassin. L'attaquant belge va y aller de sa réalisation en fin de rencontre. 3-1, c'est le score final d'une rencontre où les Verts ont livré la meilleure partition de la saison.

Le discours d'Horneland

Dans le vestiaire, Eirik Horneland a tenu un discours pour féliciter ses joueurs.

"Magnifique ! Ce que cous avez fait les gars. Il y a eu des périodes où l'on a été bons. Et d'autres où on a été nuls. On a été nuls par moment. Mais parfois, si on est nuls, mais qu'on bosse dur, on peut y arriver. Esprit d'équipe. Discipline, concentration. C'est ça.

Avec ça, on peut gagner des matchs sur le court terme parce que ça va prendre du temps à l'équipe d'arriver à la perfection. C'était un bon début surtout au niveau de l'esprit d'équipe, de la discipline et l'envie de gagner sur le terrain. Bravo les gars ! Ah, une chose. Il y a le dîner qui vous attend après. Des steaks, des gros steaks, ouais des gros steaks !"