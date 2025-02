L'ASSE s'est inclinée sur sa pelouse ce samedi à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais 0-2. Une défaite, qui ne fait clairement pas les affaires des stéphanois... Cela permet à Rennes de prendre de l'avance. Mais, les résultats des concurrents, notamment Le Havre qui s'est imposé contre Lille relancent totalement le championnat. Comme chaque samedi soir, l'After Foot revient sur les rencontres de Ligue 1.

Une équipe de l'ASSE en manque de réussite ?

Walid Acherchour : "Je pense que Horneland est un vrai bon coach et qu'il va faire progresser cette équipe. Mais, c'est vrai qu'entre le match de la semaine dernière contre Lille où ils ne sont pas récompensés de leur première mi-temps, avec beaucoup de naiveté. Un carton rouge, un pénalty... Là ce soir, tu es devant la TV, tu te dis. Est-ce qu'il a vraiment les joueurs pour incarner ce qu'il fait ? Ce n'est pas Horneland que je vais critiquer. C'est plus la direction ou sur le Mercato. Moi je m'attendais à un Mercato beaucoup plus agressif. On vient de parler d'Habib Beye avec un Mercato qui a accompagné quand même son arrivée. Horneland, bon, il y a Bernauer qui était un bon joueur au Dynamo Zagreb mais qui est blessé. T'as Cardona qui arrive qui n'est pas prêt non plus. Mais on sent très bien que les latéraux, c'est pas au niveau que devant ça manque encore une fois d'impact."

Une équipe stéphanoise qui ne correspond pas au ambitions d'Horneland ?

Damien Perquis, ancien défenseur de l'ASSE : "Je suis d'accord sur le fait qu'Horneland, c'est certainement un bon entraîneur dans le projet de jeu et dans l'envie qu'il a de mettre en place ses idées. Il y a deux choses, c'est la jeunesse de l'effectif et on l'a dit par rapport à la justesse et à la lecture des moments de match où on les voit pressés tout le temps, constamment. Mais ça, c'est plus d'ordre des joueurs et du collectif. Et sur l'individu, sur l'entraîneur, c'est qu'il est énormément à l'énergie, donc il est énergivore, il en demande énormément à ses joueurs. J'ai peur qu'à un moment donné, quand la série, elle s'inverse, comme c'est en train de le faire, j'ai peur que les joueurs à un moment donné, ils ne croient plus à ce que le coach propose. Et c'est ça qui me chagrinerait parce que ce n'est pas le moment de lâcher pour les Stéphanois alors qu'ils ont des matchs importants qui arrivent."