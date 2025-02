À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Rennes (2-0), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Adrien Truffert (Joueur de Rennes) : "Oui, ça fait plaisir de célébrer avec les supporters. Je pense qu'on a fait un bon match ce soir même si je pense qu'on aurait pu en marquer plus. Il faut qu'on continue comme ça et qu'on engrange cette confiance pour faire un bon match la semaine prochaine à la maison. C'est le coach qui élève ce niveau d'exigence, il y a eu 20 tirs comme vous l'avez dit... mais le plus important c'est qu'on ramène la victoire ce soir."

Arnaud Kalimuendo (Joueur de Rennes) : "Oui, c'est un but qui nous fait du bien, cela nous permet de bien entamer le match. Ça allait être difficile de répondre à l'intensité des stéphanois. Cela nous a permis de prendre les devants et de la gérer tout au long du match. On l'a bien fait. J'ai l'habitude de demander en retrait, mais là, je la sens et le ballon vient bien. J'ai juste à la toucher et c'est bien. En ligue 1, il y a beaucoup d'équipe qui répondent par l'intensité. On essaye d'être bon chaque jour et notamment à l'entraînement et ça paie. C'est qu'on fait des bonnes choses !

Je pense qu'on a l'unité entre nous. On a ce lien qu'on essaye d'avoir à l'entrainement et qu'on essaie de mettre en place en match. Pour se sortir de là il faut qu'on soit tous ensemble, ça passe par nous qui jouons, ceux qui ne jouent pas et les supporters qui nous aident dans cette saison compliquée. Il faut se sortir de là et voir ce qu'on peut faire d'ici à la fin de saison. Je suis content, c'est que le début, il reste 13 matchs mais c'est de bon augure si on reste là-dessus. Il faut s'adapter aux recrues, je sais ce que je dois faire, apporter : marquer des buts ! J'essaie d'apporter dans le jeu avec ballon et sans ballon. Al Tamari est un joueur qui a beaucoup de talent, de vitesse, de percussion. On peut améliorer notre entente et elle va faire mal. Il fait un bon premier match. Il a bien su s'adapter, il s'est créé des occasions, il n'a pas été décisif mais il va apporter d'ici à la fin de saison."

Florian Tardieu (Joueur de l'ASSE) : "Les supporters, ils ont raison, moi ça fait bientôt deux ans que je suis là... ils nous ont poussé en ligue 2, ils nous ont encore poussés aujourd'hui. On aura besoin d'eux mais ils ont raison. Il faut qu'on se bouge le cul surtout à domicile car c'est ici que le maintien se jouera. Il va falloir qu'on se dise les mots entre nous et qu'on se bouge le cul... excusez-moi du terme. Je pense qu'avec le ballon, on a eu de la maitrise, on se crée des situations mais pas de réelles occasions. Il va falloir travailler dans les deux surfaces car dès qu'on a un ballon dans la surface, c'est but. Ça ne doit pas arriver surtout à la maison.

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "C'est compliqué parce que c'est un match qu'on voulait gagner. On savait que Rennes était dans une situation compliquée. On a montré ça en début de match mais on n'a pas su concrétiser. Le football ça se gagne dans les deux surfaces. Aujourd'hui, on a été moins bons. C'est répétitif, mais c'est des détails qu'on doit gommer. À la mi-temps, on a changé notre idée. Quand on attaque, on ne prenait pas assez le temps de construire. On a fait que des attaques rapides et quand on laisse la place à des attaquants comme Kalimuendo, Blas... Si on attaque et met le but, ça aurait été différent.

J'en retiens surtout qu'ils sont aussi déçus que nous mais qu'ils sont à fond derrière nous. Au prochain match à domicile, ils seront là. On est dans le même bateau. C'était plus un message de force, on le prend comme ça en tout cas. On va se battre pour eux, pour nous et pour le peuple vert car le peuple vert doit rester en ligue 1."