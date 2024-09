Auteur d’un match solide contre le LOSC, l’ASSE a remporté son premier succès de la saison face à une équipe qui s’apprête à disputer la Ligue des Champions. Une victoire très importante qui va faire du bien dans les têtes. Plusieurs joueurs stéphanois se sont d’ailleurs distingués lors de ce match.

Une équipe de l’ASSE solide

Le week-end commence de très belle manière pour l’ASSE et l’ensemble de ses supporters. Dès la sixième minute de jeu, Mathieu Cafaro d’une frappe surpuissante a su mettre à l’échec le gardien lillois Lucas Chevalier. Cette réalisation a été la seule d’une rencontre durant laquelle les Verts ont parfaitement résisté aux attaques adverses. D’ailleurs, Olivier Dall’Oglio était bien soulagé après la rencontre.

» On a monté le niveau sur plusieurs aspects, notamment technique avec des séquences plus longues et intéressantes. On a vu des joueurs qui avaient plus confiance en eux, qui étaient capables de mieux tenir le ballon. L’apport des nouveaux venus a aussi été intéressant. Pour exister dans ce championnat, mentalement, techniquement et tactiquement, il fallait monter le niveau. Ce soir, j’ai vu beaucoup de choses que je souhaite revoir : la capacité à garder le ballon, la capacité à être plus solide défensivement. On a tout de même encore du travail, notamment sur coup de pied arrêté, sur le plan défensif comme offensif d’ailleurs. «

Zuriko Davitashvili étincelant

En difficulté lors de trois premiers matchs de la saison, Zuriko Davitashvili a cette fois-ci était beaucoup plus en réussite et décisif sur son côté droit. Celui qui a délivré une superbe passe décisive à Mathieu Cafaro en début de rencontre a été très intéressant durant l’intégralité de son match. Dribbleur, provocateur, tireur… Il a donné le tournis à la défense Lilloise. Ses statistiques sont d’ailleurs très intéressante.

Ses statistiques SofaScore

Minutes jouées : 90′

90′ Buts : 0

0 Buts attendus (xG) : 0.18

0.18 Passe décisive : 1

1 Touches : 33

33 Passes précises : 15/15 (100%)

15/15 (100%) Passes clé : 3

3 Centres (réussis) : 1 (1)

1 (1) Tirs cadrés : 1

1 Tirs non cadrés : 1

1 Frappe sur le poteau : 1

1 Tentatives de dribble (réussites) : 7 (3)

7 (3) Duels au sol (remportés) : 12 (6)

12 (6) Duels aériens (remportés) : 3 (0)

3 (0) Perte de balle : 6

6 Fautes : 1

1 Tacles reçus : 2

2 Hors-jeu : 1

Le média La Mise au Vert nous propose d’ailleurs une séquence vidéo de son match

🎥 Zuriko Davitashvili vs. Lillepic.twitter.com/VOHKatDLjT

— La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 14, 2024