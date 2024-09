Le stade Geoffroy-Guichard, célèbre pour son ambiance, est également reconnu pour la qualité exceptionnelle de sa pelouse. Une habitude depuis quelques saisons alors qu’il n’en était pas de même dans les années 90, les plus anciens s’en souviendront sûrement… La saison dernière, la pelouse du Chaudron avait été élue « meilleure pelouse de Ligue 2 », et elle continue d’attirer les éloges cette année. Un lifting s’impose toutefois…

Jean-Luc Degraix, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge des grands événements, a détaillé dans Le Progrès les moyens considérables mis en œuvre pour maintenir la qualité du terrain sur lequel évolue l’ASSE. Pendant les JO, ce sont pas moins de huit jardiniers qui ont été mobilisés quotidiennement pour maintenir l’état de la pelouse. Malgré leurs efforts, l’utilisation du stade a été supérieure de 40 % par rapport à une saison normale, avec notamment des matchs de la Coupe de France, des barrages de Ligue 2 et Ligue 1, ainsi que des matchs internationaux. « La pelouse a terminé bien fatiguée », a admis Degraix.

Cependant, les performances du terrain restent impressionnantes, surtout en comparaison avec d’autres enceintes majeures comme l’Allianz Riviera à Nice, où l’état de la pelouse a suscité des inquiétudes, tout comme à Monaco en ce début de saison. Ainsi, après une utilisation intensive liée à de grands événements comme la Coupe du Monde de rugby 2023, les épreuves de football des Jeux Olympiques et la reprise de la Ligue 1, des travaux de remplacement ont débuté aujourd’hui pour garantir la qualité du terrain. Ces travaux s’achèveront le 20 septembre, conformément à un cycle d’utilisation prévu par les autorités locales. Le coût : 500 000 €.

St-Etienne Métropole met les moyens dans la pelouse de Geoffroy-Guichard !

Le remplacement actuel de la pelouse de Geoffroy-Guichard fait partie d’un cycle d’entretien soigneusement planifié. À L’Etrat, centre d’entraînement de l’AS Saint-Étienne, le gazon est changé tous les deux ans, comme cela a été fait cet été pour le stade Aimé Jacquet. Il est probable que Geoffroy-Guichard suive un cycle similaire.

Jean-Luc Degraix a expliqué que la pelouse est encore relativement jeune, ce qui la rend plus fragile. C’est pourquoi un remplacement complet est envisagé dans les deux prochaines années pour un coût estimé à 2 millions d’euros. Ce projet permettra de garantir une surface de jeu de haute qualité, capable de répondre aux exigences de la Ligue 1, mais également de compétitions ponctuelles de haut-niveau.

Technologie et écoresponsabilité au service de la performance

Au-delà des efforts humains, l’entretien de la pelouse de Geoffroy-Guichard s’apparente à de la haute technologie. Le stade bénéficie de systèmes avancés de capteurs, de luminothérapie, et d’un suivi rigoureux des semences et des traitements. Ces technologies, utilisées pour optimiser les performances du gazon, permettent également de répondre aux normes strictes imposées par la FIFA et la Ligue de Football Professionnel.

Cette approche technologique, combinée à un travail quotidien méticuleux, a permis à Geoffroy-Guichard de figurer parmi les cinq stades les moins énergivores de France. Le stade a récemment été raccordé au réseau Enedis, renforçant son statut de modèle d’écoresponsabilité.

Une pelouse au cœur des compétitions de Ligue 1

La pelouse de Geoffroy-Guichard reste un modèle pour les autres stades. Le remplacement en cours et le replaquage à venir permettront aux joueurs de l’ASSE de bénéficier d’un terrain en parfait état pour le reste de la saison 2024-2025. Avec ces travaux, Geoffroy-Guichard entend bien rester parmi les meilleures pelouses de France. Espérons que les Verts lui feront honneur !