Ce vendredi soir, l’ASSE recevait le LOSC au stade Geoffroy Guichard. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont imposés sur la plus petite des marges. Mathieu Cafaro a inscrit l’unique but très tôt dans la rencontre. Voici les enseignements à tirer de la première victoire des Verts cette saison.



L’ASSE s’impose enfin

Après trois défaites consécutives pour leur retour dans l’élite. Les Verts devaient réagir contre Lille avec leurs dernières recrues. Le match a commencé très fort, avec l’ouverture du score de Mathieu Cafaro. Dennis Appiah était à la réception d’une mauvaise relance de Lucas Chevalier. L’ancien canari a pu servir Zuriko Davitashvili qui a éliminé son vis-à-vis d’un sombrero. Le géorgien a ensuite trouvé Cafaro seul au second poteau. Le numéro 18 a pu enrouler sa frappe, qui a été légèrement déviée, dans la lucarne lilloise.

L’ASSE généreuse et solidaire

Il avait réalisé + de 50% de matchs sans encaisser de buts la saison passée, Gautier Larsonneur a pu savourer hier soir. Le gardien stéphanois a pu glaner son premier clean sheet de la saison. Si il s’est montré solide sur sa ligne il a également pu compter sur un match sérieux de sa défense. Dennis Appiah a notamment sauvé les siens devant Rémy Cabella à la fin du premier 1/4h. Certains sont allés au bout d’eux mêmes à l’image d’Aïmen Moueffek. Le milieu stéphanois a connu sa première titularisation après sa blessure et a dû céder sa place à cause de crampes. La Défense centrale a également réalisé un match sérieux, rendant transparente la présence de Mohamed Bayo.

Un trio trouvé au milieu

Ce vendredi soir, 2 milieux stéphanois connaissaient leur première titularisation de la saison. Pendant que le plus jeune du trio connaissait déjà sa 4ème en autant de rencontres. Mathis Amougou a encore une fois montré l’étendue de son talent. L’international des équipes de France de jeunes prouve qu’il est un joueur à surveiller de près cette saison. À ses côtés, Pierre Ekwah a également rayonné. Positionné en 6, le milieu prêté par Sunderland a montré beaucoup de solidité. Il a récupéré un bon nombre de ballons et rassuré à ce rôle essentiel. Enfin, Aïmen Moueffek a apporté sa hargne et son énergie. Le marocain a une nouvelle fois montré son impact. L’ASSE a bel et bien un autre visage avec son numéro 29 sur le terrain.

Dall’Oglio sort les crocs

Il a été décrié après les trois premières défaites de son équipe, Olivier Dall’Oglio s’est offert un peu d’air vendredi. Le tacticien cévenol sait qu’il va falloir du temps pour bâtir un collectif et que le chemin vers le maintien sera long. L’ancien coach du DFCO devra faire avec un effectif moins expérimenté que dans ses espérances. Il possède néanmoins des joueurs qui ont montré leur envie ce vendredi soir. Ses 2 dernières recrues ont d’ailleurs réalisé une prestation intéressante. Lucas Stassin aurait même pu ouvrir son compteur mais a manqué son face-à-face. L’entraîneur stéphanois a pu montrer que son effectif était capable de battre un gros du championnat.

Une saison lancée

L’ASSE a pris ses 3 premiers points de la saison. Après 3 défaites initiales, impactées par le mercato, ODO connaît désormais son effectif pour la première partie de saison. Les Verts ont enfin trouvé le chemin des filets grâce à Mathieu Cafaro. Après cette ouverture du score précoce, les Verts ont su tenir le score jusqu’au bout. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont su faire preuve de caractère pour aller chercher les 3 points. Une prestation sérieuse et aboutie pour l’ASSE qui se rassure. Avec cette première victoire, les Verts prennent de la confiance. Chaque point sera bon à prendre dans l’objectif maintien, la saison est lancée !