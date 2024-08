Un grand danger pour la Ligue 1

C’est désormais officiel, le championnat de Ligue 1 sera diffusé sur DAZN et BeIN Sports. Pour suivre le championnat français, cela a un coût. Négociés aux rabais, les droits TV ne vont pas pour autant permettre au consommateur de payer moins. Au contraire, une nouvelle fois, pour suivre ne serait-ce que le championnat de France de manière totalement légale, le billet de 50 euros ne pourrait même pas suffir en fonction de l’offre que vous prenez. Une aubaine pour les plateformes de streaming. Interrogé par l’Équipe, le délégué général de l’Union Sport et Cycle, Virgile Caillet évoque les tarifs de la Ligue 1

La Ligue 1 à un prix élevé

Cette année, les différentes formules proposés par DAZN qui diffuse huit matchs sur neuf ont un coût.

« Nous avons introduit deux nouveaux plans pour répondre à vos besoins et vous permettre de choisir ce qui vous convient le mieux :

Super Sports : seulement 19,99 €/mois sans engagement ou 14,99 €/mois pendant un an. Vous bénéficiez de tout le contenu, y compris d’un match de Ligue 1 par jour. (que l’on ne peut pas choisir)

Unlimited: seulement 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois pendant un an. Profitez de tout le contenu, y compris tous les matchs de Ligue 1.

Avec nos abonnements Super Sports et Unlimited, vous avez la possibilité de regarder notre contenu sur un nombre illimité d’appareils, ce qui permet à tous les membres de votre foyer d’accéder à leurs contenus préférés. Cependant, veuillez noter que ces abonnements ne permettent qu’un seul flux à la fois. Ainsi, bien que vous ayez la possibilité de passer d’un appareil à l’autre, le visionnage simultané sur plusieurs appareils n’est pas pris en charge. Pour plus de détails sur la gestion de vos appareils et l’optimisation de votre abonnement, cliquez ici pour en savoir plus. »

De son côté, BeIN Sports propose son abonnement à 15€/mois. La chaîne diffusera une rencontre par journée.

70 à 75 euros pour suivre les compétitions européennes

Pour suivre les différentes compétitions de Football d’un même club s’il dispute la Coupe d’Europe, il va falloir encore plus payer. En effet, il faudra aussi prendre l’abonnement à Canal +. » Avec l’abonnement à Canal+ pour les compétitions européennes, on arrive à 70-75 euros. Ça fait cher quand même ! […]. Je crois que les Français choisiront un abonnement et pas les deux. Et cela pourrait profiter à Canal+, puisqu’un certain nombre de fans sont plus intéressés par la Ligue des champions que par la Ligue 1. «