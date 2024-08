L’AS Saint-Étienne a bien démarré sa campagne de matchs amicaux. Après un match nul contre Clermont-Foot (1-1), une victoire convaincante contre Villarreal (3-1), et une dernière victoire contre Montpellier (2-1) ce mercredi, les Stéphanois ont accumulé de la confiance durant cette première partie de la préparation estivale.

Ils s’apprêtent maintenant à affronter un adversaire bien connu, le Grenoble Foot 38, qu’ils ont rencontré lors des deux dernières saisons en Ligue 2. Le GF38, qui évoluera en L2 la saison prochaine, a commencé sa propre série de matchs amicaux avec un match nul (0-0) contre Rodez, suivi d’une victoire nette (3-0) contre Bourg Péronnas. Plus probante aura été la victoire du GF38 face à Auxerre (3-0) lors de la dernière sortie des hommes d’Oswald Tanchot.

Grenoble : Six buts lors des deux dernières rencontres !

Après une première mi-temps sans but contre Bourg-Peronnas, les Grenoblois ont dominé la seconde période. Lenny Joseph a ouvert le score, suivi par une belle frappe d’Amine Sbaï, avant qu’Alan Kérouédan ne conclue avec un penalty transformé en fin de match.

Face à Auxerre, au cours d’un match à deux mi-temps de 60 minutes, le GF38 a marqué deux buts en première période grâce à Mamadou Diarra et Théo Valls. En seconde période, Pape Meïssa Ba a inscrit le troisième but après une belle action de Livty Kpolo.

Ces deux victoires consécutives de 3-0 ont parfaitement lancé la semaine de stage du GF38 au Chambon-sur-Lignon et témoignent de leur bonne forme. Pour Grenoble, ce match contre l’AS Saint-Étienne, maintenant en Ligue 1, représente un nouveau test. Pour les Verts, c’est une occasion de poursuivre leurs rotations et de donner du temps de jeu à ceux qui en ont encore besoin.

Un mercato agité dans le sens des départs !

Le Grenoble Foot 38 (GF38) a connu un été marqué par plusieurs départs significatifs. Parmi les principaux mouvements, Virgiliu Postolachi a quitté Grenoble pour rejoindre le CFR Cluj en Roumanie pour environ 200 000 euros. L’attaquant moldave, qui avait eu des passages au Paris Saint-Germain et au LOSC, espère relancer sa carrière dans un club qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence.

Par ailleurs, Abdoulie Sanyang Bamba, l’ailier gambien ayant disputé 77 matchs avec le GF38, a rejoint Hajduk Split en Croatie. À 25 ans, il part relever un nouveau défi dans une équipe qui participera aux qualifications pour la Conference League.

En défense, le latéral droit Mathys Tourraine, après une saison prometteuse et une sélection en Espoirs du Maroc, a été transféré au Paris FC. Formé au PSG et à Monaco, il s’était imposé en Ligue 2 avec Grenoble, mais cherche désormais à continuer sa progression dans un nouveau club.

Alan Kérouédan : Un buteur de National 1 qui a faim !

Enfin, le défenseur expérimenté Adrien Monfray, après plusieurs saisons solides à Grenoble, a signé un contrat de deux ans avec Troyes (ESTAC). À 33 ans, il apportera son expérience à un club cherchant à se renforcer après une saison difficile en Ligue 2.

Parallèlement, outre quelques retours de prêt, le GF38 a renforcé ses rangs avec l’arrivée d’Alan Kérouédan. Formé au Stade Rennais et international français U16, U17 et U18, Kérouédan a marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière avec l’US Avranches en N1. Après une expérience mitigée de deux ans à Rodez, il rejoint Grenoble avec l’ambition de s’imposer en Ligue 2.

Ainsi, c’est un GF38 en pleine reconstruction qui va se dresser face aux Verts. Bien difficile de connaître le niveau de compétitivité des Isérois qui restenent toutefois sur une belle performance face à Auxerre.