Les droits TV ont fait beaucoup de mal au football français. Heureusement, l’ASSE a été racheté par Larry Tanenbaum et Kilmer Sports Ventures, permettant à Ivan Gazidis de prendre les rênes du club. Malheureusement, d’autres formations n’ont pas eu cette chance et ont disparu du football professionnel français. C’est le cas de Niort, exclu des compétitions et auquel Ibrahim Sissoko, ancien pensionnaire des Chamois, a apporté son soutien.

Niort exclu du football professionnel, Sissoko au soutien

Relégués en National par la DNCG, les Girondins de Bordeaux ont vu leur cauchemar un peu plus se prolonger puisque la Commission fédérale de contrôle des clubs a décidé de « rétrograder administrativement le club en National 2 ». Comme Bordeaux, les Chamois Niortais passaient également devant cette commission ce jeudi 1er août. Malheureusement pour une équipe que l’ASSE affrontait lors de la saison 2022-2023, le verdict a été bien plus sévère. L’équipe première a carrément été « exclue des compétitions nationales ».

Une décision terrible pour un club qui emploi de nombreux salariés et possède une équipe en U17 Nationaux. Justement, le président de l’association Guy Fleurquin s’est montré clair quant à sa volonté de faire perdurer les Chamois Niortais. « J’ai à cœur de conserver l’équipe des U17 nationaux pour que le club soit représenté au niveau national. Je donnerai prochainement une conférence de presse pour expliquer où on en est exactement et comment on va travailler pour l’avenir. », a-t-il annoncé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ibrahim Sissoko (@ibraa.sissoko17)

Ancien joueur de Niort, où il a passé trois saisons pour 26 buts et deux passes décisives en 52 matches, Ibrahim Sissoko a tenu à apporter son soutien aux Chamois. « Triste de voir les @chamoisniortaisfc disparaître du paysage professionnel, une pensée et tout mon soutien aux joueurs, aux salariés, aux supporters et amoureux du club 🙏🏿 vous méritez mieux que ça. Courage à tous 💙 », a-t-il posté sur son compte Instagram. Un hommage touchant pour un club qui disparaît donc du paysage professionnel du football français.