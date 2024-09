L’ASSE n’a pas pris le moindre point lors des 3 premières journées de championnat. Seules 2 équipes sont dans cette situation dans ce début de saison. La trêve internationale va permettre de couper et d’intégrer les dernières recrues à l’effectif stéphanois. Il y aura ensuite 4 rencontres de championnat avant une nouvelle trêve. Présentation des 4 prochaines rencontres des Verts.

Un début de saison compliqué

L’ASSE a vécu un début de saison assez compliqué. Avec trois défaites pour leur retour en Ligue 1, les Verts sont lanterne rouge, juste derrière Angers au goal-average. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont les seuls à ne pas avoir inscrit le moindre but. Une panne offensive qu’il faudra travailler pendant la trêve. Arrivé le dernier jour du mercato, Lucas Stassin a renoncé à partir avec les espoirs belges. L’attaquant de 19 ans pourra donc découvrir ses nouveaux coéquipiers et prendre ses premiers repères.

Plusieurs joueurs pourront également affiner leur préparation comme Aïmen Moueffek. Le milieu marocain a effectué son retour à Brest samedi dernier. Après une blessure contractée mi-juillet, il a pu retrouver du rythme et du temps de jeu afin d’être prêt au retour de la trêve. Pierre Ekwah et Igor Miladinovic espèrent également rapidement connaître leurs premières minutes en Ligue 1. Le milieu serbe n’était pas prêt physiquement à son arrivée.

Une équipe de Ligue des champions dans le chaudron

Au retour de la première trêve de la saison, l’ASSE accueillera Lille à Geoffroy Guichard, le vendredi 13 septembre à 20 h 45. Les verts affronteront une équipe qui a déjà joué 4 matchs européens cette saison. En effet les Dogues se sont qualifiés pour la phase de Ligue de la Champions League. Le club nordiste a éliminé Fenerbahe puis le Slavia Prague. Le LOSC sera le premier club français à entamer cette phase de Ligue, le mardi 17 septembre. L’ASSE fera donc face à un adversaire qui ne boxe pas dans sa catégorie. Les lillois aspirent à jouer le haut de tableau et ont pris 6 points sur 9 possibles.

L’ASSE retrouve la Côte d’Azur

Une semaine après avoir reçu le LOSC, les Verts se déplaceront à Nice. L’ASSE jouera une équipe européenne pour la 3eme fois consécutive. Les aiglons commenceront leur aventure une semaine après les Dogues. La Ligue Europa ne débutant pas en même temps que la Ligue des Champions. 5ᵉ du championnat l’an passé, les niçois espèrent faire au moins aussi bien cette saison. Les hommes de Franck Haise n’ont gagné qu’un seul match pour l’heure. Ils ont d’ores et déjà affronté les 2 autres promus de Ligue 2. En effet, l’OGCN a perdu à Auxerre en ouverture et a gagné à Angers le week-end dernier.

Un second déplacement consécutif pour l’ASSE

Une semaine après s’être rendus à Nice, l’ASSE prendra la direction de la Beaujoire. Lors du dernier week-end de septembre, les verts iront à Nantes pour une affiche historique de Ligue 1. Les 2 clubs font partie des plus titrés de l’élite. Aujourd’hui, les Nantais ont le maintien pour objectif, et ce, depuis plusieurs saisons. Pour l’heure, les hommes d’Antoine Kombouaré sont invaincus. Avec deux victoires et un nul, les canaris sont 3ᵉ du championnat derrière le PSG et l’OM. L’ASSE fera face à un concurrent direct qui a déjà pris 7 points d’avance en 3 journées.

L’ASSE retrouve un adversaire de la saison dernière

Avant la trêve internationale du mois d’octobre, les Verts recevront Auxerre. Champions en titre de Ligue 2, les Auxerrois aimeraient ne pas refaire l’ascenseur. Les bourguignons étaient redescendus, une saison après leur remontée, il y a 1 an et demi. Après un beau succès face à Nice, l’AJA a perdu les deux matchs suivants et pointe à la 13ᵉ place. Les hommes de Christophe Pélissier voudront prendre leur revanche après la rencontre de la saison passée. L’ASSE s’était imposée 1-0 dans un choc du haut de tableau en Ligue 2. L’antagonisme est d’ailleurs toujours présent entre les supporters suite au barrage entre les 2 équipes en mai 2022.

L’ASSE devra rapidement prendre des points pour rattraper son mauvais début de saison. Les Verts devront rapidement hausser le niveau de jeu, s’ils ne veulent pas squatter la 18ᵉ place…