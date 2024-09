Si le mercato français est officiellement fermé depuis une petite dizaine de jours, certains clubs procèdent encore à quelques ajustements en libérant des joueurs indésirables pour dégrossir les effectifs. C’est le cas du Racing Club de Strasbourg avec un ancien joueur de l’ASSE, Matthieu Dreyer, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable dans le Forez non plus.

Un départ inespéré pour Dreyer

Le passage de Matthieu Dreyer à l’ASSE est à classer parmi les flops des derniers mercatos stéphanois. Arrivé en provenance de Lorient à la fin de l’été 2022, il n’a jamais convaincu et su saisir sa chance lorsque l’opportunité s’est présentée. Malgré l’alternance tentée avec un Etienne Green peu satisfaisant, le portier expérimenté n’est pas parvenu à prendre la place de numéro 1. L’arrivée de Gautier Larsonneur en janvier 2023, scelle définitivement son destin stéphanois.

En fin de contrat en juin 2024, Matthieu Dreyer a trouvé une porte de sortie aussi honorable que surprenante en rejoignant Strasbourg en février dernier. Parfait pour lui, natif de l’est de la France.

À son arrivée, il expliquait dans Nouvelle Alsace :

« Mon envie de rejoindre Strasbourg a toujours existé, mais quand j’ai rallié Sainté et la L2 l’été 2022, cet objectif s’éloignait encore. On en a discuté avec mes parents ce week-end, je pensais alors que c’était mort. Mais l’histoire a pris une tournure totalement inattendue quand Matz Sels est parti à Nottingham et que le Racing s’est mis en quête d’un gardien d’expérience pour encadrer Alaa Bellaarouch.

Quand le Racing m’a appelé, je n’ai pas longtemps hésité. Même pas du tout ! (rires) Pourquoi ? Parce que c’est le Racing, c’est Strasbourg ! Pouvoir revenir dans ma région, retrouver la Ligue 1 à 34 ans… Tout concordait. Il a juste fallu que j’explique à mes amis que je ne suis pas là en vacances, comme d’habitude quand je rentre !

Cela préfigure un peu l’ensemble de ma carrière : je me suis toujours tenu prêt à pallier une blessure, une méforme, un souci du titulaire. J’ai joué 68 matches dans l’élite dans ma carrière. J’aurais certainement pu aspirer à mieux, d’autant que ça s’est souvent bien passé quand j’ai joué. Mais c’est comme ça… Le fait de paraître détaché m’a peut-être desservi, mais c’est aussi ma force. »

Un passage éclair en Alsace

Depuis février, Matthieu Dreyer n’a pas joué en Ligue 1. Titularisé en réserve le 17 mars dernier face à l’ESTAC, Matthieu Dreyer ne s’est pas démarqué positivement puisqu’il a encaissé un but dès le coup d’envoi. À la demi-heure de jeu, les choses ne vont pas s’arranger pour lui puisqu’il rate sa sortie et encaisse un second but. PIre encore, sur cette action, Matthieu Dreyer blesse l’attaquant adverse et se voit expulsé par l’arbitre de la rencontre. Suspendu dans la foulée pour cinq rencontres, il n’a jamais reporté la tunique alsacienne, que ce soit avec les professionnels ou avec la réserve en match officiel.

Durant la préparation estivale, Matthieu Dreyer a pris part à des rencontres amicales, avant d’être écarté du groupe après le départ de Patrick Vieira et suite à l’arrivée de Liam Rosenior à la tête du RCSA. Considéré comme indésirable (tout comme Lucas Perrin et Frédéric Guilbert), le gardien de 35 ans a été libéré de sa dernière année de contrat, a annoncé Strasbourg dans un court communiqué : « Arrivé au Racing lors du dernier mercato hivernal, Matthieu Dreyer a été libéré de sa dernière année de contrat. Il a participé à six rencontres de Ligue 1 comme remplaçant. Le Racing lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Au crépuscule de sa carrière, reste à savoir si Matthieu Dreyer va se mettre à la recherche d’un nouveau (et dernier ?) challenge.