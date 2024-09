L’ASSE est de retour en ligue 1 après deux saisons dans l’antichambre du football français. Au terme d’une saison forte en rebondissements, les Verts se sont octroyés le droit d’évoluer à l’échelon supérieur. Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’ASSE a été rachétée par un richissime canadien Larry Tanenbaum. Un nouveau projet voit le jour à Saint-Etienne.

Un projet à l’ASSE à moyen terme

Après une vingtaine d’années à la présidence de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont cédé le club à Kilmer Sport. Détenu par Larry Tanenbaum, ce groupe s’appuie sur Yvan Gazidis pour présider le club du Forez. Pas toujours présent sur place, l’ancien dirigeant du Milan AC conduit le club via Jean-François Soucasse. Aussi, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld sont venus garnir les rangs de l’organigramme du club.

Dans ce changement, Olivier Dall’Oglio et ses joueurs ont décroché une accession inespérée et imprévue. En effet, les nouvelles têtes pensantes du club s’étaient davantage projetés sur une année supplémentaire en ligue 2. Ils se sont adaptés et ont entamé les grandes manœuvres de leur projet. Alors que le club a naviguer à vue pendant plusieurs saisons, les idées de Kilmer sport semblent très claires avec un projet à moyen terme.

Le mercato donne forcément les premières tendances !

Trading à venir ?

Le club a injecté prêt de 60 millions d’euros dans le club, selon les informations de l’Equipe. Entre déficit structurel, acquisition des parts du club et mercato (23 millions d’euros investis), Kilmer sport s’est donné les moyens. Des moyens que n’aurait pas eus l’ancienne direction. Le mercato a donné une véritable tendance de la volonté de la nouvelle direction. En effet, six (Old, Davitashvili, Boakye, Ekwah, Stassin, Miladinovic) des neuf recrues ont moins de 23 ans. Ils présentent un véritable potentiel mais une nécessité de progresser pour devenir des joueurs à part entière de ligue 1. Un choix assumé par la direction du club.

Aussi, les premières rencontres également. Après quasiment deux saisons sans lancer de jeunes joueurs du centre de formation, Mathis Amougou, Ayman Aiki, Beres Owusu et Marwann Nzuzi ont tous connu leur première titularisation en ligue 1. Seul Ayman Aiki avait été titularisé en ligue 2. Une donne qui montre la volonté de s’appuyer sur son centre de formation.

Pour encadrer le tout, le club compte s’appuyer sur plusieurs joueurs comme Abdelhamid, Cornud, Larsonneur, Batubinsika ou encore Appiah. Des joueurs qui ont une certaine expérience du football professionnel (bien que pas tous en France).

Une première année déterminante !

Attaqué sur sa pépite Mathis Amougou, le club a repoussé les avances du Bayer Leverkusen. Selon les informations de foot mercato, le club allemand a fait une offre de 13 millions. Refusé par le club. Un message qui démontre la volonté du club de ne pas faire que du trading, mais d’installer des jeunes joueurs à moyen terme dans l’équipe. L’ASSE a grandement souffert de ne pas profiter de ses pépites pendant plusieurs saisons, pour les voir exploser littéralement ailleurs (Saliba, Fofana ou Gourna).

Les supporters l’ont compris, la saison à venir risque d’être délicate. L’objectif du club est le maintien de l’équipe en ligue 1. La saison s’annonce déterminante dans le projet de Kilmer Sport. En effet, l’acquisition d’une année supplémentaire d’expérience pour tous les jeunes joueurs recrutés, cumulés à des retouches de l’effectif permettront à l’équipe d’avoir des ambitions plus grandes en 2025-2026 puis encore plus grand au fur et à mesure des années.

De ce fait, l’année à venir est cruciale puisqu’en cas de redescente en ligue 2, la valeur marchande de certains joueurs qui tend à grandir pourrait être revu à la baisse. L’exemple de Lucas Gourna lors de la relégation du club en est un parfait exemple.

Vous l’avez compris, l’ASSE doit obtenir son maintien cette saison. Le mauvais départ et les turbulences actuelles ne sont pas gages de l’impossibilité de remplir l’objectif en fin de saison. En effet, la saison dernière, il suffisait de 30 points pour finir 15ᵉ, premier des places qui assure une saison supplémentaire dans l’élite. Metz 29 points, Lorient 29 points et Clermont 25 points ont été relégués !