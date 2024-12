Après avoir raccroché les crampons en novembre dernier, Bafétimbi Gomis, quatrième meilleur buteur français avec 356 réalisations, revient sur sa carrière. Il aborde également son lien avec l'ASSE. C'est le club où tout a commencé dans une interview pour l'Equipe.

« L'ASSE fait partie de mon histoire »

Pour Bafétimbi Gomis, Saint-Étienne n'est pas une simple étape de sa carrière : c'est le berceau de sa vie d'homme et de footballeur. Arrivé dans la Loire à l’âge de 14 ans, il y restera jusqu’à ses 24 ans, forgeant son identité sur et en dehors des terrains. « J'y suis arrivé à 14 ans, jusqu'à 24. C'est là-bas que je me suis construit. Cette ville et le club font partie de mon histoire. »

Au-delà du football, il a découvert à Saint-Étienne des valeurs humaines profondes, telles que l'entraide et la solidarité. Ces principes continuent de guider ses actions aujourd’hui. Chaque lundi de décembre, depuis cinq ans, il finance la distribution de repas aux plus démunis. « C'est une initiative que j'ai prise avec ma maman stéphanoise, Chantal, et un ami restaurateur, Abdellah, qui dirige "Le Canopy". Je me suis demandé comment rendre à Saint-Étienne. On veut réchauffer les cœurs au moment de Noël avec ces repas bistronomiques distribués à travers onze associations comme la Croix Rouge ou les Petits Frères des Pauvres. »

Une reconnaissance éternelle

Gomis se souvient aussi du rôle joué par l’ASSE et Roland Romeyer dans des moments importants de sa vie. « L'ASSE et Roland Romeyer m'ont offert mon premier voyage au Sénégal à 16 ans. Mes parents avaient dix enfants et pas les moyens. C'est grâce à la fille de Roland, Cécile, qui est cardiologue, que mon père a pu être greffé. Je n'oublierai jamais. »

Le premier but, un souvenir inoubliable

S’il a marqué des centaines de buts dans sa carrière, son tout premier en Ligue 1, inscrit sous les couleurs stéphanoises, reste gravé dans sa mémoire. « Mon premier but en L1 avec Saint-Étienne, à Strasbourg (1-0, le 29 octobre 2005), m'a montré que mon travail payait, que c'était possible avec les sacrifices. Le premier te lance, te met en confiance. »

Cette réalisation, symbole de ses débuts, a été le point de départ d'une carrière marquée par l’abnégation et l’envie de toujours progresser.

Plutôt ASSE ou OL ?

Comme bien souvent, lorsque cette question lui est posée, Bafetimbi Gomis n'arrive pas à choisir :